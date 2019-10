Igelitky už netáhnou, zabralo zpoplatnění. České supermarkety hlásí propad zájmu o plastové tašky

Jak dlouho se v přírodě rozkládají odpadky? Ohryzek z jablka nebo hrušky – 14 dní



Papírová taška – 2 měsíce



Slupka od banánu – 2 až 5 měsíců



Slupka od pomeranče – 1 rok



Nedopalek od cigarety s filtrem – 15 let



Plechovka – 15 let



Klasická igelitový taška – 25 let



Žvýkačka – 50 let



Plastový kelímek – 70 let



Alobal – 100 let



PET láhev – 100 let



Jednorázové pleny – 250 let



Vlasec na ryby – 600 let



Plastový kanystr – 800 let



Mikrotenový sáček – 200 až 1000 let



Sklo – více jak 1 000 let



Polystyren – desetitisíce let (někdy vůbec)