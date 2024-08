Prázdninový provoz pražské MHD končí, autobusy vyjedou na nové školní linky

Prázdninové jízdní řády pro cestující platily od 29. června. Od této soboty nejenže bude MHD jezdit častěji, ale navíc Praha v pracovní dny dopoledne posílí i linku metra B, kdy se interval zkrátí z pěti na čtyři minuty.

Mírně omezený provoz však budou mít v září ještě autobusové linky číslo 107 a 143. „Spoje začnou opět jezdit častěji se začátkem semestrů na vysokých školách,“ upřesnil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.

Od začátku nového školního roku zároveň dochází k trvalým změnám vybraných autobusových linek na území Prahy a Středočeského kraje. Největší změny budou v oblasti Mníšku pod Brdy a ve středočeských obcích kolem ruzyňského letiště.

Vzniknou také nové pražské i středočeské školní linky, mezi nimi odpolední autobus 253 mezi zastávkami Škola Poštovka a Šmukýřka, linka číslo 278 v trase Avia Letňany k Poliklinice Frýdecká a číslo 280 od Divoké Šárky na Petřiny. Další budou mít upravené trasy a posílení se dočkají i některé linky v Praze na Třebešíně nebo Staré Ruzyni.

„Zároveň připomínáme všem zavedení celoplošného systému zastávek na znamení u autobusů a trolejbusů, který platí od 29. června na celém území Prahy a Středočeského kraje,“ dodal Drápal. Pro výstup v každé zastávce je potřeba stisknout dostatečně včas tlačítko ve voze. Pro nástup stačí stát na zastávce tak, aby řidič cestujícího viděl. Mávat už není potřeba.

Opravy Barrandovského mostu finišují

Spoje MHD však mohou zpozdit rozkopané silnice. Jedním z hlavních problémů pro řidiče stále zůstává částečně uzavřený Barrandovský most. Původně měly jeho opravy skončit do konce letních prázdnin. Stav severní části mostu byl však horší, než se předpokládalo, což vedlo ke zpoždění. Barrandovský most tvoří dva mosty. Ten jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je již opraven.

„Když se neobjeví žádná další nová komplikace, tak předpokládáme, že skončíme do konce roku, za ideálních podmínek do konce listopadu,“ sdělil k rekonstrukci Martin Ředina, ředitel Oblasti mostních staveb ve společnosti Porr, která most opravuje.

Dopravní režim na Barrandovském mostě je omezený. V každém směru jsou místo původních čtyř pruhů k dispozici pouze tři, z nichž je jeden od Jižní spojky na Smíchov převeden do protisměru na již opravenou jižní polovinu mostu.

Opravy v Karlíně i Strašnicích

A pracovat se začne i v pražském Karlíně, kde budou silničáři od 30. srpna opravovat křižovatky ulic Urxova a Křižíkova. Práce by měly trvat do konce října. Při rekonstrukci křížení ulic dělníci vyvýší plochu křižovatky, vzniknou rovněž dva nové přechody pro chodce. Do okrajů chodníků pak silničáři zabudují sloupky, které zabrání řidičům parkovat na chodnících.

Pro řidiče budou vyznačené objízdné trasy, zdržení bude zhruba deset minut.

Nové bezbariérové přechody vybuduje Technická správa komunikací (TSK) rovněž ve Strašnicích v křižovatce ulic V Olšinách a U Nových vil. Stavební práce se uskuteční po částech a ve špičce řidiče čeká zdržení od deseti minut do půl hodiny. Oprava silnice by měla trvat do 24. září.

V minulém týdnu TSK zahájila také úpravu křižovatek v Poděbradské ulici. Zde práce potrvají do konce roku.