Školní rok končí, žáci si šli pro vysvědčení. Užijte si prázdniny, vzkázal Plaga

Školní rok měl původně trvat do úterý 30. června, ministr školství Robert Plaga (za ANO) ale rozhodl o jeho zkrácení. Podle ministerstva vychází rozhodnutí z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Sám Plaga se zúčastnil slavnostního zakončení školního roku v Základní škole Velký Ořechov ve Zlínském kraji. „Užijte si prázdniny, abyste se odpočatí a zdraví vrátili všichni do školy s výjimkou deváťáků, ti půjdou jinam. Dávejte na sebe pozor a odpočiňte si,“ řekl žákům.
Ministr předal kromě vysvědčení žákům šesté a deváté třídy také ocenění těm, kteří uspěli v různých olympiádách a soutěžích. Děti dostaly vysvědčení s klasickými známkami, od příštího roku začne škola od prvňáčků využívat slovní hodnocení, uvedla ředitelka školy Jitka Lišková.
Od školního roku 2027/2028 bude ve všech prvních třídách možné už jen slovní hodnocení a od dalšího školního roku to bude platit i ve druhých třídách. Takzvaná formativní zpětná vazba spočívá v informacích o tom, co konkrétně má žák zlepšovat, co mu naopak jde a co má dělat pro to, aby se zlepšil.
„Musíme pracovat s rodičovskou komunitou a vysvětlovat, co to je, protože v té mediální zkratce je to: dítě přijde o známku, bude tam nějaké slovní hodnocení. Zároveň říkám, že slovní hodnocení, pokud by mělo být pouze nějakým kopírováním textů, aby tam bylo slovní hodnocení, tak neplní ten význam. Budeme vysvětlovat podstatu formativního hodnocení i rodičům,“ řekl Plaga.
Návštěva ministra souvisela i s tím, že žáci šestého ročníku v předmětu výchova k občanství pracovali na projektu, který se týká budoucnosti školy. „Výsledkem této práce bylo, že své nápady zaslali panu ministrovi, protože uznali, že má moc spoustu věcí změnit a na některé jejich nápady reagovat, a proto poslali dopis a připojili pozvání,“ vysvětlila ředitelka. Děti navrhovaly například kratší vyučování nebo to, aby byl tělocvik každý den.
Plaga dopis žáků ocenil. „S týmem jsme schopni vyhodnotit, co je realizovatelné a co je nějaký dětský sen. Ale každopádně to, že jsou žáci aktivní, že pošlou dopis na ministerstvo se svými představami, tak je věc, kterou vidím rád, a jen houšť,“ uvedl ministr. Prezident Petr Pavel avizoval, že se za školáky letos nechystá.
V základních školách se podle statistik ministerstva školství ze začátku tohoto školního roku vzdělává více než 1 002 900 dětí. Pro závěrečné vysvědčení si mezi nimi šlo i zhruba 101 700 deváťáků. Více než milion žáků se v základních školách vzdělává již čtvrtým rokem. Podle statistiky ministerstva je v Česku v tomto školním roce 4 320 základních škol. Středních škol je 1 328, začátkem školního roku se v nich ve všech formách studia vzdělávalo 514 881 žáků.
Kromě českých žáků pro svá vysvědčení zamířily i děti ukrajinských uprchlíků. Podle posledních dat ministerstva ze začátku školního roku jich do základních škol chodilo asi 39 560, do středních škol asi 9 400. Většina žáků ukrajinských uprchlíků se vzdělává ve veřejných školách.
Na konec školního roku se chystá i policie. Na začátku letních prázdnin posílí dohled na českých silnicích, zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality.
Odměny za vysvědčení
Někteří obchodníci chystají za vysvědčení pro děti slevy, například na knihy nebo vstup na koupaliště. Vstup za symbolickou cenu nabízí pro děti například i zoologická zahrada v Brně a v té jihlavské mají žáci vstup za korunu po celý víkend.
Vstup za pouhou jednu korunu mohou studenti využít také v pražském aquacentru Šutka, a to do pátečních 16 hodin. V Městských lázních v Hradci Králové čeká děti vstup zdarma po celý tento víkend.
Městská část Prahy 1 láká děti na zmrzlinu zdarma, kterou žáci po předložení vysvědčení dostanou přes ZŠ Vodičkova do 11:30. Na bezplatné ledové osvěžení láká i řetězec Globus.