Konec společného sledování televize. Senioři v domovech důchodců pociťují změnu zaběhnutého režimu

Praha Žádné společné jídlo ani sledování televize. V domovech pro seniory začíná platit přísnější režim, neboť se tam začala objevovat nákaza.

Resort zdravotnictví přitvrdil režim v domovech pro seniory a pobytových sociálních zařízeních. V několika z nich se objevily případy nákazy koronavirem, přitom zrovna tam je to nejrizikovější. Klienti těchto zařízení často trpí jinými chronickými neduhy a onemocnět Covid-19 pro ně může být fatální.

„Všichni poskytovatelé takové péče musejí zavést režimová opatření. Důsledně omezit kontakt, důsledně oddělit covidové klienty od necovidových,“ sdělil v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho náměstek a hlavní epidemiolog Roman Prymula dodal, že nákazu musel přinést personál, obyvatelé domova mají už od 10. března zákaz vycházet ven a přijímat návštěvy.

Striktní zákaz návštěv platí i nadále, nadto budou muset senioři přestat trávit čas jeden s druhým, pokud spolu nebydlí na pokoji. Zapovězené jsou i skupinové aktivity i společné obědy. Zařízení musejí vyčlenit deset procent lůžkové kapacity pro klienty, které postihne virus, a to včetně toalet a koupelen. Protože nebudou-li mít příznaky nemoci a budou „jen“ pozitivní, zůstávají tam, kde jsou doma. Začnou-li mít příznaky, ujme se jich nemocnice. Personál, nádobí i třeba ručníky v oddělení covidovém a necovidovém spolu nesmí přijít do kontaktu.

Nepřetížit nemocnice

Některé nemocnice v posledních dnech čelí náporu klientů pobytových sociálních zařízení, kteří nemají příznaky choroby. Ta se tak snaží ulevit svým kapacitám i rizikům přenosu. Dle Vojtěcha i Prymuly to však není možné – už proto, že v nemocnici se mohou senioři nakazit Covid-19 mnohem pravděpodobněji než u sebe na pokoji v domově pro seniory.

„Je lépe, když pacienti zůstanou v izolaci ve svých zařízeních, pokud nemají příznaky. Naším zájmem je, aby nebyli hospitalizováni v zařízeních akutní lůžkové péče, tam mají být soustředěni lidé se závažným průběhem, kteří potřebují péči lékařů,“ řekl Vojtěch. Jinak by nemocnice měly brzy plno a hrozil by kolaps systému.

K novým, přísnějším regulím patří i pravidelná kontrola zdraví klientů i personálu domovů pro seniory. Ošetřovatelé každé ráno a večer změří teplotu sebe i svých svěřenců. Už hodnota nad 37 stupňů Celsia je důvodem k izolaci, v případě personálu je to signál, že odchází do domácí karantény. Prymula doplnil, že je nezbytně nutné, aby se spolu nesetkávaly ani směny, které slouží na covidové a necovidové jednotce. A aby se ošetřovatelé ve svém volném čase vyvarovali všech rizikových aktivit, neboť riziko zavlečení nemoci mezi seniory je příliš velké. K dispozici mají mít celý arzenál ochranných pomůcek.

Problém se líhl v posledních dnech. Ochořely zdravotní sestry v pražské Thomayerově nemocnici, ošetřovatelky v domovech seniorů i samotní senioři. Epidemie se přiblížila přesně tam, kam by se měla dostávat co nejméně. Třeba v Českém Krumlově onemocnělo virem sedm klientů sociální služby a tři zaměstnanci. „Je to šokující, všichni se bojí, lidé telefonují, co bude dál. Nikdo nemůže říct, že se nenakazil či nenakazí,“ popsala MF DNES jedna z ošetřovatelek.

Pracovnice Odboru správy obecního majetku ve Frýdku-Místku Jitka Hurecká (vlevo) v jednom z frýdecko-místeckých penzionů pro seniory vhazuje do poštovních schránek ochranné roušky s vlastnostmi respirátoru FFP2 a letáky s návodem na jejich údržbu.

„Ve dvou pražských domovech pro seniory (na Chodově a v Michli, kde dvě klientky tohoto zařízení zemřely – pozn. red), kde se objevila nákaza koronavirem, nejsou nyní žádní obyvatelé s nemocí. Klienti s příznaky a pozitivními výsledky testů jsou v nemocnici,“ sdělila v pátek hlavní hygienička Jarmila Rážová. Nemoc zasáhla ve větším měřítku také v Thomayerově nemocnici – na jednom ze čtyř oddělení následné péče mají potvrzenu nákazu u 24 hospitalizovaných seniorů, nemocné jsou i dvě sestřičky. To dává váhu Prymulovu varování, že vozit tam na vyšetření bezpříznakové důchodce může představovat hazard.

Některá sociální zařízení už hlásila, že kvůli svým stavebním předpokladům se nedokážou rozdělit na dvě izolované zóny. „Někde je splnění reálné, někde ne. V malých zařízeních ale nelze některé prostory vyčlenit jen pro případné pacienty, v budovách s atrii se zas nedají úplně oddělit,“ řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Pro ty, kdo to nezvládnou, vyčlení lůžka nemocnice. V tuto chvíli se však dle ministra Vojtěcha nejeví jako vhodné postavit pro tyto účely kontejnerovou nemocnici na zelené louce. Neměl by se v ní kdo starat o pacienty, vozit jim jídlo. O čem se naopak uvažuje, je zbudování přídavných zařízení v areálech špitálů, protože tam by mohli vypomoci jejich pracovníci a kantýna.

Tíží je smutek

Vedle izolace a důrazu na hygienu je v sociálních zařízeních důležitá i péče o duševní pohodu klientů. Pro seniory je to těžká situace. Mají strach, že nemoc chytí, a zároveň je trápí samota, ztráta denní rutiny. „Snažíme se jim pobyt zpestřit, ale ten smutek je na nich znatelný a neprospívá jim,“ řekla serveru Lidovky.cz ošetřovatelka z jednoho z pražských domovů pro seniory.

„Nakoupili jsme tablety, mnoho seniorů má chytré telefony. Mohou ‚vidět‘ své rodiny a blízké pomocí aplikací, nahraných vzkazů, mají o to veliký zájem,“ popsala Michaela Kopřivová, mluvčí Specializovaných domů seniorů SeneCura, jedno z řešení situace.

Seniorům chybí hlavně kontakt s dětmi, na který byli zvyklí. Částečně napravit to zkouší iniciativa webu www.detiseniorum.cz. Nahrávají se tam vzkazy či obrázky, jež pak personál klientům ukáže.