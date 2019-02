PRAHA Zákazníky České pošty čeká revoluce v posílání balíků. Státní podnik totiž od března mění svou cenovou politiku. Částky spojené s odesláním objemnějších zásilek již nebude určovat jejich hmotnost jako dosud, nýbrž jejich rozměry. Služby pošty tak mírně podraží, ačkoliv ne všechny.

Změněné podmínky začnou platit od tohoto pátku, tedy 1. března. Balíky budou podle velikosti nově děleny do čtyř cenových kategorií S, M, L a XL. Do jaké skupiny zásilka spadá, přitom určí její nejdelší strana: S do 35 cm, M do 50 cm, L do 100 cm a XL do 240 cm. Větší rozměry pošta přijímat nebude. Dosavadní limit je 50 kilogramů.

Největší tuzemský doručovatel si od tohoto kroku slibuje zjednodušení posílání balíků - lidé si tak prý snadněji vypočítají částku z pohodlí domova - a jejich rychlejší distribuci.

„Chceme zefektivnit naší logistiku a úplně největším problémem není, kolik hmotnosti přepravujeme, ale právě jaké má balík rozměry,“ vysvětil serveru Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Když si někdo objedná bublinkovou folii, tak je sice lehká, ale zabere spoustu místa v depu nebo samotném autě a už se tam nevejdou další zásilky,“ doplnil.

Nejlacinější balíkovou službou, kterou pošta nabízí, je takzvaný Obyčejný balík. Zákazníci za ni platí 74 korun, pakliže zásilka není těžší než dva kilogramy. Nově je stejná služba vyjde o 15 korun dráž, ovšem pouze za předpokladu, že k odeslání zboží využijí krabici s rozměry spadajícími do nejmenší kategorie S.

Oproti tomu za Balík Do ruky, jehož nejlevnější variantu je momentálně možné odeslat za 138 korun, si firma bude od března účtovat o devět korun méně. Tedy pokud budou dodrženy stejné podmínky jako ve výše uvedeném příkladu.

Poslání objemného balíku prostřednictvím totožné služby už se ovšem opět prodraží. Balík Do ruky do 30 kilogramů nyní stojí 239 korun, pro zásilku o konfekční velikosti XL do 240 centimetrů budou muset lidé vytáhnout z peněženky o rovnou stokorunu více.

Ceník balíkových zásilek od března 2019.

„Stávající ceník a nový, který bude platit od 1. března, nejsou úplně srovnatelné. Bude záležet na konkrétní zásilce, jak bude vypadat. Pokud bude zákazník posílat něco těžšího, ale menšího, tak na tom ušetří. Pokud ale bude posílat něco lehkého a bude to objemné, může dojít ke zdražení,“ odmítá mluvčí Vitík, že by podnik ceny primárně zvyšoval.

Příplatek za černou fólii

Česká pošta by klienty zároveň ráda přiměla k tomu, aby pro odesílání zboží využívali kartonové krabice či jiné pevné obaly. Právě tehdy pro ně budou její služby cenově nejvýhodnější. Zásilky, které jsou v měkkém pouzdru, nebo nemají tvar pravidelné krychle či kvádru, se totiž podle organizace musejí zpracovat manuálně bez použití třídících linek, za což si pošta účtuje devatenáctikorunový příplatek. Ten se týká rovněž balíků zabalených do černé fólie. „Způsobuje odlesky a pro třídící stroje je pak obtížné ze zásilky sejmout adresné údaje,“ objasnil Vitík.

Výhodám se naopak budou moct těšit držitelé zákaznických karet a klienti, kteří adresní údaje vyplní s předstihem v aplikaci nebo na webu. Pošta jim poskytne slevu, jež ve většině případů činí deset korun.

Na služby České pošty si veřejnost často stěžuje. Jako problémová se jeví zejména hojně užívaná služba Balík Do ruky. Zákazník by díky ní měl obdržet zásilku přímo na adresu, na kterou si zaplatí. Kvůli zaneprázdněnosti doručovatelů ale místo toho mnohdy najde ve své schránce lístek s tím, že nebyl zastižen. A to i přesto, že se na daném místě nacházel. Balíky pak končí na pobočkách, kde si je musí klient vyzvednout.



Na jaře letošního roku navíc poště přibude další konkurent. S doručováním balíků plánuje začít přepravní společnost Zásilkovna, která se zabývá výdejem z boží z e-shopů. Přesné částky, za něž bude služby nabízet, zatím nesdělila. Podle slov majitelky chce firma soupeřit se státním podnikem mimo jiné nižšími cenami.