‚Zneužívá naše peníze‘. Demonstranti v krajských městech žádali Babišovu demisi

Praha Stovky lidí se ve čtvrtek v krajských městech sešly na demonstracích proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Spolek Milion chvilek, který akce pořádá, požaduje Babišovu demisi a zastavení státních zakázek a dotací pro holding Agrofert. Tvrdí, že česká vláda nemá mít v čele politika, který je ve střetu zájmů a čelí trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Chtějí také hájit nezávislost justice i médií. Babiš respektuje právo lidí demonstrovat, odstoupit ale nehodlá.

Na demonstraci v Brně na Malinovského náměstí se shromáždilo přibližně 800 lidí, řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Zakladatel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v proslovu shrnul důvody, proč se demonstrace v těchto dnech pořádají, připomněl výsledky auditu EU a poděkoval lidem za ochotu se pět dní před Vánoci na demonstraci sejít. Po projevech se protestující vydali na dva pochody centrem města. „Trasu jsme volili s ohledem na vánoční trhy na hlavních náměstích po dohodě s policií tak, aby nedocházelo ke kolizím s návštěvníky trhů. Zároveň takto můžeme oslovit více lidí, což je cílem dnešního setkání,“ řekla Strašáková ze spolku Společně Brno.

„Demisi“, „Nejsme Agrofert“, „Nejsme firma“ nebo „Je to srab“, taková a mnohá další hesla skandovali ve čtvrtek účastníci pochodu v Liberci. S vlajkami a transparenty vyrazili z libereckého nádraží, kam dorazili i lidé z okolních obcí, ale také třeba v Turnova nebo České Lípy. Průvod, k němuž se postupně přidávali další a další lidé, prošel do centra města před radnici, odkud se ale kvůli vánočním trhům přesunul na nedaleké Kostelní náměstí ke kostelu sv. Antonína Velikého.

„Babiši, my nejsme tvoji zaměstnanci, Česká republika není tvoje firma. My nejsme Agrofert!,“ zdůraznil ve svém vystoupení i jeden z libereckých organizátorů, student gymnázia Matěj Hajský. Je podle něj důležité chodit na demonstrace, být aktivní a zajímat se o dění kolem sebe. „Pojďme ukázat, že nám to není jedno, spolu to zvládneme,“ dodal.



‚Agrofertizace státní správy‘

„Díky auditu Evropské komise máme nyní Babišův střet zájmů definitivně černý na bílém. Svěřenecké fondy byly jen účelová finta, i nadále vlastní Agrofert, jehož součástí jsou vlivná média a který zároveň inkasuje velké dotace a Česká republika kvůli tomu bude vracet velké peníze. Díky auditu ale vyplaval na povrch problém ještě zásadnější - je jím ‚agrofertizace‘ státní správy. Reakce ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu i nejrůznějších zemědělských fondů na výsledky auditu ukázala, že se naplňuje heslo ‚povedu stát jako firmu‘. Místo, aby veřejné instituce bránily a naplňovaly zájmy občanů, slouží Andreji Babišovi,“ zdůraznila ve svém vystoupení v Liberci Barbora Zache.



V Jihlavě se ve čtvrtek stovky lidí sešly s transparenty a českými vlajkami v parku nedaleko sochy T. G. Masaryka. Spolu s místními přišli svůj nesouhlas s premiérem vyjádřit i lidé z jiných měst Vysočiny, kde se naposledy demonstrovalo v pondělí, řekl za pořadatele Petr Palovčík. „S politickou situací nejsme spokojení, myslíme si, že to u nás není v pořádku. Nesouhlasíme s Milošem Zemanem ani Andrejem Babišem. Proto jsme tady,“ řekla Hana z Kuřimi na Brněnsku, která se protestní akce v Jihlavě účastnila. „Já bych měla radši změnu, ale je těžké říct za koho,“ dodala.



Více než dvě stě lidí demonstrovalo v centru Zlína, stovka v Karlových Varech. Zde se protest konal pod heslem „Konec vlády jedné straky“. Řečníci poukazovali na to, že premiér Babiš je opět trestně stíhán za podvod kvůli Čapímu hnízdu a nově jej Evropská komise podezřívá ze střetu zájmů.

‚Straka ve Strakově akademii‘

V Ostravě na Prokešově náměstí demisi premiéra žádaly tři stovky lidí. „Demonstrace má podtitul Konec vlády jedné straky. Ve Strakově akademii skutečně totiž sedí straka, která zneužívá naše veřejné peníze. Peníze nás daňových poplatníků. Ve prospěch své propagandy, ve prospěch svých firem,“ řekl jeden z řečníků a organizátor akce Luděk Bajgar. Akce začala v 17:30 a zhruba po hodině proslovů skončila. „Původně jsme chtěli vyrazit na pochod. Nenašli jsme ale vhodný cíl. Na Masarykově náměstí nechceme protestem kazit advent. Tak jsme tuto část zrušili,“ řekl Bajgar.

V centru Ústí nad Labem se shromáždilo přes sto lidí. Z Mírového náměstí odešli lidé k univerzitě, kde u lavičky Václava Havla zapálili svíčky. Demonstranti měli transparenty s nápisy Demise. „Jsem překvapen, že v tomto adventním čase, kdy mají lidé jiné starosti, se sešlo tolik lidí. Je to potěšující na Ústí nad Labem,“ řekl za ústecké pořadatele Karel Karika. Lidé se chtějí scházet na protestech i v novém roce. „Neustaneme, dokud Andrej Babiš nepodá demisi nebo neodstoupí nebo neprodá podnik Agrofert,“ uvedl Karika.

V Pardubicích šly stovky účastníků protestu za slyšitelného bubnování a hvízdotu na píšťalky od sochy Jana Kašpara k Východočeskému divadlu. Lidé si přinesli české vlajky i transparenty, na nichž byly například hesla: ‚Ať to chápe, nebo ne, teď už to má prohrané. Babiš není Česko‘ nebo ‚Za sedmero horami žil poctivý chlap Andrej. Nelhal, nekradl, nefňukal, ani nebyl v StB‘. Dobrovolníci rozdávali přihlížejícím lidem letáky.

Pro část voličů je morálka druhotná, míní olomoucký organizátor

V Olomouci před budovou krajského úřadu demonstrovalo přes 200 lidí. Podle organizátora akce Vladislava Raclavského je kromě výzev k demisi důležité přemýšlet o tom, v čem tkví příčina Babišova volebního úspěchu. „Pro určitou část voličů je prostě morálka druhotná. Prvotní je vlastní pohodlí a peníze. To velmi dobře chápal Husák,“ uvedl Raclavský.

Protestního průvodu v Hradci Králové centrem města k vlakovému nádraží a autobusovému terminálu se zúčastnily podle odhadu organizátorů stovky lidí. Protestující cestou skandovali hesla, rozdávali přihlížejícím letáky, k průvodu se přidávali další lidé. Třeba na Ulrichově náměstí někteří psali na zem křídami: „Nejsme tvoje koblihy“ a „Přestaň dělat z lidí blbce“.

V Českých Budějovicíchve čtvrtek přibližně 400 lidí prošlo centrem města na Sokolský ostrov. Účastníci pochodu provolávali hesla jako „Vánoce bez Babiše“ nebo „Demisi“. Hesla například „Šťastný Nový rok bez Babiše“ a „Máme toho dost“ skandovali nebo psali křídou na chodník také demonstranti v centru Plzně. Sešlo se jich zhruba 700. „Jsme probuzená občanská společnost,“ volala z pódia Eva Volfová z hnutí ProHnutí, které plzeňskou akci organizovalo.



V úterý lidé demonstrovali svou nespokojenost s Babišovým působením ve vládě v Praze, v pondělí v menších městech. Na závěr pražské demonstrace zástupci spolku Milion chvilek uvedli, že příští rok budou v protestech pokračovat.



Spolek Milion chvilek a jeho příznivci už řadu měsíců požadují na demonstracích i formou petic demisi premiéra či zastavení státních zakázek a dotací pro holding Agrofert, který Babiš dříve vlastnil a kvůli zákonu o střetu zájmů později vložil do svěřenských fondů. Demonstranti také uvádějí, že hájí nezávislost justice i médií. Podle nich Česko nemá mít v čele vlády politika, který je ve střetu zájmů a stále čelí trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Babiš respektuje právo lidí demonstrovat, odstoupit nehodlá. Všechna obvinění odmítá.