Konečná dá k dispozici post předsedkyně KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy v bude v prosinci pořádat mimořádný stranický sjezd. Mluvčí strany Roman Roun uvedl, že cílem bude definovat další směřování strany a rozhodnout o formě účasti v komunálních volbách.
„Součástí sjezdu bude i volba předsedy strany, protože předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, i přes plnou podporu všech členů ÚV KSČM, dala svou funkci k dispozici,“ dodal.
Krok Konečné přichází poté, co strana ve spojení se Stačilo! získala v parlamentních volbách 4,3 % hlasů a nedostala se do Sněmovny.
Roun také doplnil, že delegáti sjezdu rozhodnou, zda bude Konečná opětovně zvolena předsedkyní, nebo do této funkce vyberou někoho jiného.
Komunisté se budou zabývat i tím, zda bude KSČM nadále spolupracovat s dalšími politickými subjekty. „V této oblasti nepředpokládáme zásadní změny, ale rozhodnutí je plně v kompetenci delegátů mimořádného sjezdu,“ uvedl Roun.
Kateřina Konečná byla v roce 2002 zvolena poslankyní, tehdy jako nestraník za KSČM. Zároveň byla ve svých 21 letech nejmladší členkou Poslanecké sněmovny. Do KSČM následně vstoupila 2005, od roku 2010 byla také zastupitelkou svého rodného města Nový Jičín.
V čele strany byla od roku 2021, kdy na postu vystřídala Vojtěcha Filipa.