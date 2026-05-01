Konečná pak dala funkci k dispozici a v pátek iDNES.cz potvrdila, že na konci května už obhajovat funkci nehodlá.
„Již v lednu jsem oznámila, že nebudu kandidovat na post předsedkyně KSČM. Přesto si velmi vážím výzev okresních a krajských konferencí, abych nadále pokračovala. Věřím, že cesta spolupráce na levici, kterou jsem se svými kolegy nastolila, bude pokračovat, protože se ukázala jako správná,“ uvedla Konečná.
„Levice bude čím dál více potřebná – zejména taková, která nebude zahleděná do sebe, otřepaných frázích a která nebude postavená na lidech, kteří nedokázali nikdy v ničem uspět,“ dodala europoslankyně.
Zájem kandidovat na post předsedy strany na sjezdu, který by měl proběhnout uzavřený pro média v pražském TOP hotelu na Chodově, v pátek iDNES.cz potvrdil člen ÚV KSČM, tedy širšího vedení strany, a zároveň její mluvčí Roman Roun. Jeho soupeřem by podle informací iDNES.cz měl být současný místopředseda strany Milan Krajča.