„Pro Českou republiku je téma útoku velmi citlivé máme stále v paměti Vrbětice,“ uvedl hned na počátku europoslanec ANO Ondřej Knotek. „Je to naprosto neakceptovatelné. Tohle je akt agrese a provokace. Členské státy EU musí postupovat koordinovaně. Musíme stát na straně Německa,“ řekl.
Hosté:
Ondřej Knotek (ANO)
Alexandr Vondra (ODS)
Danuše Nerudová (STAN)
Kateřina Konečná (STAČILO!),
Markéta Gregorová (Piráti)
Ivan David (SPD)
Nikola Bartůšek (nestr.).
Podle Alexandra Vondry z ODS se jedná o otevřenou válku, kterou se nijak Rusko netají. „Nebudeme skákat jak on píská,“ dodal Vondra k výrokům ruského expremiéra a exprezidenta Dmitrije Medvěděva, že Evropa by neměla reagovat na ruské útoky.
„Jsem osobnostně skeptik. Přiznám se, že toto mi nedává velký smysl. Pochybuji o těch informacích. Mě spíš napadá jedna souvislost – k tomu oznámení došlo před důležitými volbami v Německu. Jestli to třeba nehraje nějakou roli, protože by to třeba mohlo posílit některou stranu a oslabit jinou,“ prohlásil David.
Budoucnost s AfD
Jakožto exportně závislá země, tak výhra krajně pravicové AfD v Německu by byla velmi závažná pro Českou republiku, uvedla Danuše Nerudová. Ohledně řešení situace kolem útoku Nerudová ocenila, že bývalým vojákům a diplomatům SSSR bude znemožněn vstup do EU, nebo jim bude velmi zkomplikován.
Kateřina Konečná ze Stačilo! sama nečekaně uznala, že dává poprvé za pravdu Nerudové ohledně vítězství AfD v Německu a taky zrušení Benešových dekretů, které se týkají lidí co žijí v ch. Kauza Nordstreamu je podle Konečná velmi podobná k útoku na letiště v Lipsku. Ovšem sama si myslí, že není poprvé co se něco závažného stalo těsně před volbami na území EU.
Pirátka Markéta Gregorová řekla, že pochybuje, že by německé strany nějak ovlivňovaly volby pomocí dronů. „Když už tak by se to hodilo do krámu extrémistickým stranám jako je AfD. Posilování strachu, uzavírání hranic. To vše by se hodilo do krámu AfD,“ uvedla ohledně tvrzení, že útok souvisí s volbami.
Nikola Bartůšek uvedla, že tyto situace budou častější a častější. „Musíme víc řešit protidronové a bezpečností opatření,“ podotkla.
Český rozpočet
„Sto devadesát jedna miliard je připraveno na využití v obraně a každá koruna má navyšovat obranyschopnost. Jsou to dvě procenta co jsme schopni efektivně vynaložit,“ uvedl Knotek k připravovanému rozpočtu.
Část jde na investice a část jde na podmínky vojáků a podle Knotka bude vše vynaloženo efektivně. „Není mít příjemný vysoký schodek, ale jsme transparentní“, obul se Knotka do minulé vlády Petra Fialy (SPOLU).
Podle Vondry vláda „kašle“ na závazky, dělá maximálně to minimum co je nutné. „Ale daných pět procent budoucích nesplníme. Opět dostaneme kartáč,“ řekl.
Konečná uvedla, že se vláda Andreje Babiše jen naoko hádá s prezidentem. Vyjádřila názor, že se „z NATO stala jen honba za procenty, což není to, co to mělo být“.
Nerudová hovořila o rozpočtovém zločinu a nástupu dluhové spirály. „Přirovnání polského zadlužování k našemu je irelevantní, protože Polsko má dostavěné dálnice a dává pět procent do obrany,“ rozčílila se. Pro ni by byl přijatelný schodek kolem 250 miliard, ale muselo by se transparentně říct, kam co půjde.
Deficit je podle Davida vynucen hospodařením minulé vlády a tento deficit se nelíbí opravdu nikomu. Následně se i opřel do rozpočtu Fialovy vlády, kvůli začátku války na Ukrajině.
Gregorová řekla, že považuje za reálně, že by šlo z rozpočtu více než dvě procenta, kvůli útokům v Evropě. Mohlo by se tak stát, že vláda splní jedno z mnoha „přání“ prezidenta. „Naši obranu máme velmi dobře připravenou, máme totiž srdcaře,“ uvedla.