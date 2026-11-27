Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Základ se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami z prodeje vlastních výrobků a náklady na spotřebovanou ropu.
Dopadne zřejmě jen na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které vlastní Orlen Unipetrol. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025.
Jen za letošní rok by podle ministerstva financí měla daň přinést do státního rozpočtu asi 5,5 miliardy korun. Výnos za příští rok bude záviset na vývoji cen.
„Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice, jejichž marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová, když v polovině září vláda s návrhem přišla.
Jednorázový příspěvek všem důchodcům
Na program je i schvalování jednorázového příspěvku důchodcům. Vláda jim chce poslat v příštím roce jednorázový příspěvek 2000 korun.
Ten přidala koalice do novely zákona o důchodovém pojištění, která rozšiřuje dosavadní přidání podle věku, kdy se penze zvedá v 85 a 100 letech. Proti současnosti by si polepšili senioři, jimž bude 80, 90 a 95 let.
Od roku 2028 by se za odpracovaný rok v důchodovém věku navíc zvedal zásluhový díl penze o 1,5 procenta.
Zpřísnění podmínek pro uprchlíky před Putinovou válkou
Dojít může také na zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko.
Novela zákona, jemuž se říká „lex Ukrajina“ předpokládá, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. V Česku se budou muset zdržovat aspoň 16 dnů v měsíci. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících či seniorů.
Ochrana má v budoucnu zaniknout podle předlohy lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dní, a také v případě trestního či správního vyhoštění.
Novinkou má být i povinnost pro řidiče vozidel s ukrajinskou poznávací značkou nechat si auto od července 2027 zapsat do českého registru vozidel kvůli postihu přestupků. Dosud stačilo, aby byla vozidla nahlášená v evidenci, a nepodléhala tak stejným technickým kontrolám.
Koalice se také rozhodla tvrdě zasáhnout proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců a jeho zastřenému zprostředkování.
Tři až osm let vězení má hrozit tomu, kdo z toho pro sebe nebo pro jiného získá prospěch velkého rozsahu.
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