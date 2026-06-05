Okamura a Klaus vystoupí na konferenci AfD, budou debatovat o svobodě projevu

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  15:01aktualizováno  15:01
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Na konferenci o demokracii a svobodě slova, kterou na konci června v Berlíně pořádá strana Alternativa pro Německo (AfD), vystoupí předseda české Sněmovny Tomio Okamura i exprezident Václav Klaus. Vyplývá to z programu, který zveřejnila frakce AfD ve Spolkovém sněmu. Mluvčí bývalého prezidenta Michaela Žalská Klausovu účast na konferenci potvrdila.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní návštěvě Srbska. Na snímku Tomio Okamura na letišti v pražských Kbelích. (29. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Konference v budově německého Spolkového sněmu nazvaná „1. demokratický kongres frakce AfD v Německém spolkovém sněmu“ se uskuteční 26. a 27. června. Zvou na ni předsedové strany AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Debatovat se má o svobodě projevu, médiích a lidských právech.

Podle programu v pátek 26. června nejprve Weidelová a Chrupalla přítomné uvítají, úvodní projev pak pronese bývalý český prezident Klaus. Přednáška nese název „EU jako nebezpečí pro svobodu slova v Evropě“. Následovat bude přednáška předsedy české Sněmovny Okamury na téma „Omezování parlamentní svobody: Evropská perspektiva“.

Klaus a Okamura v pátek také společně vystoupí na pódiové diskuzi o svobodě slova v Evropské unii a v sobotu se zúčastní debaty na téma parlamentarismus a svoboda slova.

Společně s českými politiky se konference mimo jiné zúčastní německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, kolem kterého v roce 2024 vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Dalším řečníkem bude Hans-Georg Maassen, bývalý ředitel německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby.

Maassen musel z funkce v čele BfV v roce 2018 odstoupit poté, co bagatelizoval násilí ze strany krajní pravice v Saské Kamenici (Chemnitz), kde se po vraždě Němce uskutečnily pravicové demonstrace.

Klaus se rád zúčastní, reagovala jeho mluvčí

„Pan prezident se opakovaně zúčastňoval různých akci AfD a rád se zúčastní i této akce,“ potvrdila Klausovu účast mluvčí Institutu Václava Klause Michaela Žalská. Okamurovo vyjádření se zatím ČTK nepodařilo získat.

Loni v květnu celoněmecká tajná služba BfV označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu.

V loňských předčasných volbách do Spolkového sněmu dostala AfD 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou v Německu. Současné průzkumy veřejného mínění jí připisují 27 až 29 procent hlasů. Volby by tak vyhrála. V Evropském parlamentu zasedají poslanci AfD ve stejné frakci jako členové Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Konference ve Spolkovém sněmu se uskuteční týden před celostátním sjezdem strany AfD v Erfurtu. Výběr termínu konání sjezdu čelí kritice, protože to bude přesně 100 let po říšském sjezdu Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), který se odehrál v nedalekém Výmaru.

Na sjezdu se bude AfD připravovat mimo jiné na trojici zářijových zemských voleb – v Sasku-Anhaltsku, v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvních dvou zmiňovaných zemích AfD podle průzkumů zvítězí s 35 až 41 procenty hlasů.

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