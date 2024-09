Stavební řízení je paralyzované. Ke stávajícím žádostem se přidaly demolice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Řada chyb a nedodělků, na které se upozorňovalo, nebyla dosud odstraněna. Systém stále nemůžeme považovat za funkční. Současná situace během povodní navíc ukazuje, že jeho nutnost je urgentní,“ uvedl Jan Holický, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.



Úředníci podle jeho slov navíc také nemohou přijít do práce, jelikož mají například vyplavené domy či kanceláře. „Proto si myslím, že je velmi důležité apelovat na rychlé legislativní řešení, aby úřady mohly plnit svoji roli a nezdržovalo se celé řízení.“

Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček na úvod poděkoval všem složkám i úředníkům, kteří během stávající živelné pohromy pomáhají.

„Máme před sebou zimu a pokud se opatření neudělají do prvních mrazů, tak se to může protáhnout. Do stávajících žádostí, které probíhaly podle nového stavebního zákona, a nejsou podporovány novým systémem, přibyly nové věci, a to jsou demolice,“ uvedl Zajíček.

Nadčasové řešení

„Tyto krizové stavy mohou do budoucna přibývat, je tak dobré nad tím přemýšlet s tímto nadčasovým pohledem,“ uvedl Zajíček s tím, že by se mělo přemýšlet nad tím, zda na stejném místě vůbec stavět či jaká opatření do budoucna zavést, aby se situace neopakovala.



„V některých případech došlo i k tomu, že obce jsou rozdělené, nejsou propojené. To nás vede k opakované žádosti a společné výzvě na politickou reprezentaci tohoto státu, aby neotálela a přišla s novelou stavebního zákona,“ dodal. „Systém nefunguje. O tom, že by bylo funkční digitální stavební řízení, nemůže být ani řeč.“

Tiskové konference se zúčastní František Lukl, předseda SMO ČR a starosta města Kyjov a Jan Holický, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Dále také Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR.