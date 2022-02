Ruský velvyslanec si vyslechl české rozhořčení. Obvinění odmítl, budovu opustil po 25 minutách

Na ministerstvo zahraničních věcí (MZV) byl ruský velvyslanec v Česku Alexandr Zmejevskij předvolán, aby podal vysvětlení aktuální situace na východě Ukrajiny.

Při předvolání na MZV odmítl obvinění Moskvy z agrese vůči Ukrajině i tvrzení české strany, že Rusko porušilo mezinárodní právo.

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek sdělil ruskému velvyslanci, že Česká republika zásadně nesouhlasí s uznáním takzvaných lidových republik na východě Ukrajiny a krok nemá žádné mezinárodněprávní účinky, tedy že dotčená území nadále zůstávají územím Ukrajiny.

Ministr zahraničí Jan Lipavský ve středu řekl, že je nutné dále usilovat o všechna možná diplomatická řešení.

Západ, EU a NATO se snaží hledat formáty, řada světových lídrů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednala, připomněl Lipavský. „Nezdá se, že by to vedlo k nějakým výsledkům, ale je potřeba to neustále zkoušet, protože jinou variantu nemáme,“ dodal šéf české diplomacie.

Putin v pondělí uznal nezávislost Doněcké a Luhanské republiky východě Ukrajiny a nařídil poslat na území separatistů ruskou armádu, která tam podle něj má zajistit mír.

Na Putina sankce uvaleny nebyly

Země EU se kvůli porušení svrchovanosti Ukrajiny v úterý jednomyslně shodly na přijetí sankcí vůči Moskvě. Na dosavadní sankční seznam podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella přibudou více než tři stovky poslanců Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu), kteří navrhli uznání nezávislosti separatistických území. Sankce postihnou také 23 dalších činitelů či subjektů.

„Je zde velmi silná jednota mezinárodního společenství,“ míní Lipavský. Česko v rámci EU připraveno podpořit další sankce. „Jednoznačně zastáváme postup, že sankce musí být natolik silné, aby odvrátily tu situaci, případně zastavily. Jsme připraveni podpořit takové sankce, jaké bude potřeba,“ doplnil ministr.

Na sankčním seznamu EU není prezident Putin, podle diplomatů na něm však figuruje ministr obrany Sergej Šojgu, přední armádní představitelé, oligarchové či mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Stejně jako zmíněných 351 poslanců mají mít zakázán vstup do unijních zemí a zmrazen majetek v EU.

Podle Borrella evropský blok sankce dojednal a zavede v koordinaci s USA, Británií a dalšími partnery. Americký prezident Joe Biden v úterý rovněž oznámil první sadu sankcí vůči Rusku. Postihy se týkají dvou ruských bank, obchodování se státním dluhem na západních trzích a také vybraných ruských elit. Britské sankce se dotknou několika ruských bank a podnikatelů blízkých Kremlu.