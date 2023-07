Premiér o inflaci neuvěřitelně lže, tepal vládu při jednání o balíčku Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Úvodní debatu k balíčku by v pátek poslanci mohli dokončit. Opozice předlohu vytrvale kritizuje. Sněmovna tak bude hlasovat o zamítnutí návrhu zákona a jeho vrácení kabinetu k dopracování. Vzhledem ke koaliční většině se ale očekává, že plénum pošle balíček k projednání do výborů.

„Váš balíček není konsolidační, ale daňový,“ řekl hned ráno Andrej Babiš a dodal, že za po něm vláda dostala Českou republiku ve skvělém stavu. Vyčetl také investici padesát milionů do michelinských restaurací. Obyčejní lidé do nich podle něj nikdy nechodí.

Babiš, který v pátek ráno mluvil 55 minut, se podivoval nad čtvrtečním vystoupením Fialy v přítomností místopředsedy Českého statistického úřadu Jaroslava Sixty, na němž ministerský předseda oznámil, že ke snížení inflace pod deset procent přispěly i kroky vlády. „Lidé, kteří sledují vývoj inflace a vyjádření premiéra k inflaci, musí být v šoku,“ prohlásil lídr ANO.

Poukazoval například na dřívější Fialova vyjádření o Babišově drahotě a Putinově drahotě i na dohady s Českou národní bankou, kdo za vyšší inflaci může. Nynější kabinet neudělal podle Babiše s růstem cen vůbec nic. „Pan premiér lže neuvěřitelně, pan premiér lže suverénně,“ prohlásil.

Zajímá vás i v rekordních vedrech jednání Sněmovny k úspornému balíčku? ANO 146 NE 64

Stát měl podle expremiéra také odkoupit akcie polostátního energetického gigantu ČEZ. „To byla jediná firma, kterou vaše vláda nezprivatizovala,“ doplnil Babiš. Šéf ANO Babiš také kritizoval ceny potravin, koalice podle něj nedostatečně tlačí na prodejce. Češi tak musí jezdit pro levné potraviny do Polska, dodal. Fialovu politiku opakovaně označil za „asociální“.

Stanjura: Daně jsou vždycky plošné

Kolem půl jedenácté si vzal slovo ministr financí Zbyněk Stanjura. Reagoval na některé výtky opozičních poslanců. Podle něj je vláda ochotná o pozměňovacích návrzích na změny v balíčku diskutovat. „Daně jsou ale vždy plošné,“ řekl Stanjura.

Úsporný balíček je nyní v prvním čtení. „Pokud bude zachován objem úspor a přijde návrh, který bude dobrý, tak proč ne, ale debatu provedeme mezi druhým a třetím čtením,“ doplnil ministr financí. Reagoval tak mimo jiné na slova poslankyně ANO Evy Fialové, která zpochybnila ochotu vlády se nad změnami bavit a přirovnala balíček k pohádce Josefa Čapka.

„Mám pocit, že je to jako když pejsek s kočičkou vařili dort,“ řeka Fialová. Narážela tak mimo jiné na čtvrteční vystoupení Romany Bělohlávkové z KDU-ČSL, která uvedla, že lidovci budou chtít přesun hygienických potřeb pro ženy nebo kojenecké vody do snížených sazeb DPH. Ty přitom původně vláda v návrhu zařadila do základní sazby 21 procent.

Balíček je podle Fialy nutný

Sněmovna v pátek jedná o konsolidačním balíčku třetí den. Ve středu a ve čtvrtek trvaly poslanecké debaty vždy zhruba do půlnoci.

Celkem zatím zabraly přibližně 22,5 hodiny čistého času. Do běžné debaty se v pátek kolem půl jedenácté hlásilo ještě 12 opozičních poslanců. Poslanec ANO MIlan Ferenec zmínil i britského spisovatele George Orwella.

„Asi znáte knížku 1984, která popisuje velmi chmurnou budoucnost. Mají tam hlavní hesla: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. A myslím, že kdyby dnes George Orwell žil, tak by doplnil heslo: Nezvýšíme žádné daně, zvýšíme všechny daně,“ zakončil svůj projev poslanec.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek na plénu uvedl, že ozdravení veřejných financí je nutnou podmínkou pro cestu k prosperitě, jinak by byla ohrožena.

Předloha podle něho obsahuje vyvážená opatření, která sice logicky nejsou populární, ale nikoho existenčně neohrozí. Zástupci opozičních ANO a SPD naopak tvrdí, že vláda pouze zvyšuje daně a odvody obyvatelům, firmám a podnikatelům.

Soubor opatření navrhovaných vládou má zlepšit stav státního rozpočtu v příštím roce celkem o 97,7 miliardy korun a v příštích dvou letech dohromady o 150,7 miliardy korun. Předpokládá se, že balíček může ve Sněmovně doznat některých změn, jak se na nich dohodne koalice.