Výtoňský most by mohl sloužit jako lávka pro pěší v Modřanech, plánuje Praha

Železniční most na pražské Výtoni foto: Michal Sváček , MAFRA

Železniční most na Výtoni se v případě nahrazení novou konstrukcí přesune na místo poblíž modřanského jezu, kde bude sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty. O výběru lokality na základě studie možných umístění rozhodli radní Prahy. Správa železnic plánuje most, který je ve špatném stavu, nahradit novým. To kritizují památkáři, spolky či místní radnice.