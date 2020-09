Kontaktování nakažených vázne, stejně jako trasování. Bič na šéfy hygien ale může být zavádějící

Praha Jen za úterý přibylo do statistik 2394 nových případů nemocných s covidem. Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve stejný den grafy, které znázorňují, jak si Česko stojí s nákazou k pondělku. Vyplývá z nich, že hygienické stanice nezvládly v uplynulých čtrnácti dnech zkontaktovat víc než dva a půl tisíce pozitivních lidí.

V posledních dnech takových případů bylo mnohem víc. Nakažených lidí, kteří na telefonát od hygieny čekali marně, tak přibývá. Zatímco v období od 8. září bylo takových lidí za den kolem sto padesáti, maximálně přes dvě stovky, po uplynulé neděli se denní číslo zvedlo na 519.

Podobně to vypadá s trasováním. Těm, kteří přišli do styku s nakaženým, by se měla hygiena ozvat. Jenže jestliže nestíhá pozitivní případy, těžko může být schopna obvolávat ty rizikové. Lidí, kteří měli pozitivní kontakt, a přesto jim hygiena nezvládla zavolat, jsou za poslední dva týdny bezmála čtyři a půl tisíce.

„Údaje budeme vydávat každý den,“ sdělil serveru Lidovky.cz vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Lidé se na ně mohou podívat na stránkách Koronavirus.mzcr.cz v záložce Chytrá karanténa.

Souhrnný přehled přináší také informace o tom, jak si vedou jednotlivé krajské hygienické stanice. „Je absolutně nutné a důležité, aby pozitivně nakažení byli do 48 hodin trasováni. A to dnes v Praze ani ve středních Čechách nefunguje,“ uvedl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO). Tehdy mluvil o tom, že informace o práci hygien stát zveřejní. Stejně tak o činnosti odběrných míst a laboratoří. Ty by se měly podle Dzurilly objevit v přehledu v příštích dnech.

Nápor se liší kraj od kraje

„Člověk pak bude moci posoudit, jak jednotliví ředitelé hygienických stanic, hejtmani a další úředníci svoji roli zvládají,“ dodal k tomu Babiš.

Jenže nejde jen o to, jak zvládají samotné hygienické stanice. Co kraj, to značně odlišný nápor. Hlavní město mělo sice na začátku týdne skutečně nejvíc nedořešených případů pozitivních lidí. Zároveň ale také hlásí nejvíc pozitivních, s nimiž se hygiena spojila. Těžko tak pražské hygieně vyčítat, že se dalším lidem už nestihla ozvat.

Co se týče trasování, nevede si navíc metropole nejhůř ze všech, je až třetí nejhorší. Nejhůř zvládá potenciální nakažené kontaktovat Moravskoslezský kraj, po něm ten Zlínský. Oba jsou přitom s počtem vyřešených případů nemocných covidem zhruba na polovině čísel, co Praha.

Podobně jsou na tom střední Čechy. Kraj měl v pondělí druhý nejvyšší počet zkontaktovaných nakažených, a sice 599. Lidí, u nichž se covid potvrdil, a nikdo se jim neozval, není zas tak mnoho, v pondělí jich bylo 54. Nedořešených rizikových kontaktů pak měla středočeská hygiena „jen“ 59.

„Počty nových případů a jejich rizikových kontaktů už nejsou zvládnutelné vnitřními silami naší stanice. Na chytrou karanténu jsou nasazeni téměř všichni naši zaměstnanci, a to i z jiných odborů než protiepidemického, a řada externích dobrovolných spolupracovníků. Požádali jsme o nasazení armádních mediků,“ líčí tisková mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamounová.

Na druhou stranu, některé hygieny se zpěčovaly zapojit se do jednotného systému, a tak neplnily funkci, kterou měly. „Opakovaně jsem jednal s některými řediteli, aby se do systému zapojili,“ uvedl těsně před svým odchodem pro Seznam Zprávy dnes už bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Některým stanicím nakonec musel pohrozit kárným řízením, aby spolupracovaly.