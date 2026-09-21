Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory

Tým MŽP vede náměstek Pavel Vlček a za okres Regen přijel zemský rada Ronny Raith, potvrdil před jednáním starosta Železné Rudy Filip Smola (Místní – Aby se u nás dobře žilo).
„Tématem uvedeném v mailové pozvánce je ‚kontaminovaná půda na Šumavě‘, nic jiného tam není,“ uvedl Smola. Poté bude podle něj od 16:00 v Hotelu Šumava v Železné Rudě jednání vedení MŽP se starosty šumavských obcí.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda v Národním parku Šumava je zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve středu řekl, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila ženijní a chemický průzkum, na který nasadila 20 vojáků a speciální techniku.
Ve stejný den policie informovala, že v souvislosti s územím přijala trestní oznámení. V lokalitě se ve středu konala schůzka ke koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Zúčastnili se jí zástupci armády, správy parku Šumava, hasiči parku spolu se zástupci ministerstev obrany a životního prostředí. Areál nepřetržitě hlídá policie.
Sanace území má začít v pondělí. První etapa má trvat do začátku listopadu, pokračovat bude na jaře příštího roku.