Ze zveřejněných fotografií je zřejmé, že na důkladný úklid provozovatelé asijské restaurace příliš nedali.
Přímo v kuchyni či skladovacích prostorech se rozkládala těla mrtvých hlodavců, jinde na zemi ležely jejich kostry. Myší trus pak objevili inspektoři dokonce v troubě.
Bobky byly na zemi napříč provozovnou, třeba i na místě, kde má obsluha složené tašky pro rozvoz jídel z restaurace k lidem domů.
Celkově byly podlahy na více místech velmi znečištěné a provozovna nebyla zabezpečená proti tomu, aby se do kuchyně k přípravě pokrmů dostali zmínění hlodavci.
„Kontrolované osobě jsme proto uložili částečný zákaz, který se vztahuje na užívání kuchyně včetně přilehlých prostor, v nichž dochází k manipulaci s potravinami,“ uvedli inspektoři.
Jaká pokuta podniku hrozí, SZPI zatím nesdělila. „SZPI ukládá pokuty výhradně formou správních řízení, z toho důvodu je otázka na výši uložené pokuty předčasná. Obecně však lze říci, že jsou ukládány pokuty v řádu desítek až stovek tisíc korun,“ sdělil iDNES.cz mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.