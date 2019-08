Kontrolujte častěji alternativní služby. Pořád porušují pravidla, stěžují si pražští taxikáři

PRAHA Část pražských taxikářů si stěžuje na ministerstvu dopravy. Nelíbí se jim, že magistrát je kontroluje více než jejich soky Uber a Bolt.

Pražští taxikáři nevzdávají svůj boj proti konkurenčním společnostem Uber a Bolt. Svoji dlouhodobou kritiku, že alternativní přepravci nabízejí své služby v hlavním městě, aniž by dodržovali veškeré zákonné podmínky, teď vyzbrojili novou municí. Nelíbí se jim, že magistrátní kontroly míří na řidiče jejich soupeřů méně často než na ně. Část metropolitních drožkářů se kvůli tomu obrátila na ministerstvo dopravy.

Jde o spor, který se táhne přibližně pět let. Na jedné straně stojí firmy využívající moderní technologie a lákající na nižší ceny. Na opačném pólu jsou klasičtí taxikáři s pošramocenou pověstí z minulosti, jimž konkurence – dle jejich slov nekalá – přetáhla nezanedbatelné množství klientely.

Jádro sváru spočívá v tom, že současná legislativa nepočítá s možností, že se výpočet ceny rodí bez využití taxametru a za pomocí chytré aplikace – právě na této bázi fungují alternativní přepravci, jejichž počínání je tak označováno za nezákonné. Auta řidičů společností Uber a Bolt, které se od počátku své existence hájí tím, že fungují na principu sdílené ekonomiky či že jsou pouhými zprostředkovateli transferů, také nejsou označená svítilnou. Šoféři „alternativců“ často také nevlastní taxikářskou licenci či nemají zkoušky z místopisu, jak požaduje zákon o taxislužbě.

Potýkání se s čísly

Tyto náležitosti, na které taxikáři dlouho upozorňují, magistrát pravidelně prověřuje. Loni provedl více než osm stovek namátkových kontrol u všech provozovatelů: 591 u taxislužeb, 212 u Uberu a 16 u Boltu. Další kontroly, které nezahrnují statistiky, pak učinil specializovaný „taxi tým“ městské policie.

„Z těchto informací jednoznačně vyplývá, že není zachována proporcionalita uskutečněných kontrol řidičů alternativních platforem a řidičů taxislužby,“ kritizuje v dopise ministerstvu, který mají LN k dispozici, Jakub Pásek ze skupiny Taxi Praha, jedné z největších taxislužeb v metropoli.

Taxikáři navázali na protesty proti aplikaci Uber, pro kterou podle nich platí jiné podmínky než pro ně. Potest taxikářů proti službě Uber doprovází i nálepky ‚ilegální transport‘.

Magistrát dle slov svého mluvčího Víta Hofmana provádí kontroly poměrově, tudíž se řídí počtem vozů jednotlivých provozovatelů. Avšak zatímco řidiče taxislužby eviduje (je jich přibližně deset tisíc), u alternativních dopravců přesná čísla k dispozici nemá, vychází výhradně z informací v médiích (odhadem jde o dva a půl tisíce jedinců). Šoférů spadajících do druhé kategorie se však v ulicích metropole pohybuje velmi pravděpodobně mnohem více.

Taxikářům se přitom nelíbí ještě jedna věc – že ne tak hojně prověřovaní řidiči Uberu a Boltu takřka ve sto procentech případů neprojdou kontrolami bez závad (proti tomu u „klasických“ taxikářů se najde pochybení ve zhruba pětině případů). „Toto je pro nás z pozice legálních podnikatelů v taxislužbě zcela alarmující zjištění,“ stojí ve zmiňovaném dokumentu.

Společnost Uber považuje zastrašování jakéhokoliv charakteru v moderní společnosti za nepřijatelné a nemělo by také být tolerováno.

„Osobně si myslím, že pokud někdo má při kontrolách stoprocentní zásah, měli by se na něj více zaměřit,“ řekl Pásek LN. V tomto případě patrně najde s resortem dopravy společnou řeč. „Podporujeme, aby kontroly dopravního úřadu byly zaměřené na ty segmenty taxislužby, ve kterých se opakovaně prokázalo nedodržování právních předpisů,“ sdělil LN mluvčí ministerstva František Jemelka.

Regionální manažer společnosti Bolt pro střední Evropu Roman Sysel LN napsal, že řidiči reprezentující firmu jsou „samostatnými subjekty“, a tak o množství kontrol, které podstoupili, není přesně informován. Porušení zákona dle jeho slov může pramenit z toho, že se na šoféry nahlíží jako na klasické taxikáře, ačkoliv by nemělo. Zástupci Uberu na dotazy redakce do uzávěrky vydání neodpověděli.

Na pranýři i novela

Narovnat podmínky mezi oběma znesvářenými skupinami by měla novela zákona o taxislužbě, kterou již posvětila vláda. Řidiči by nově místo taxametru mohli využívat aplikaci a nemuseli by absolvovat zkoušky z místopisu. Rovněž by postačilo, aby jejich vozy měly evidenční nálepkou na místo současné svítilny na střeše. Někteří taxikáři však novelu kritizují; domnívají se, že jde na ruku alternativním přepravcům a také podle nich sníží profesionalitu šoférů.