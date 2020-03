Kontroly na hranicích by mohly být prodlouženy až o 20 dnů, uvedl policejní prezident

PRAHA Policie předpokládá, že znovuzavedení kontrol na rakouských a německých hranicích bude prodlouženo až o 20 dnů. Na tiskové konferenci to v pátek řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Opatření, které ve čtvrtek v rámci vyhlášení nouzového stavu zavedla vláda, má zatím platit od půlnoci z pátku na sobotu do středy.

Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk.



„Kdykoli ministr vnitra rozhodne podle zákona na ochranu hranic o znovuzavedení kontrol, tak se předpokládá, že v horizontu pěti dnů se bude tímto opatřením zabývat vláda a vláda rozhodne, zda prodlouží znovuzavedení či neprodlouží. My předpokládáme, že znovuzavedení kontrol na státních hranicích bude prodlouženo až o 20 dnů a že budou povoláni příslušníci armády a celní správy,“ řekl Vondrášek. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek uvedl, že na přechodech bude nasazeno 2090 armádních příslušníků a ještě více policistů.

Zákaz vstupu na území České republiky se netýká přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech. Takzvaní pendleři se na hraničním přechodu musejí prokázat například pracovní smlouvou nebo potvrzením od zaměstnavatele a průkazem totožnosti.

Dále se zákaz netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodinných příslušníků, příslušníků záchranné služby nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.

Vláda ve čtvrtek také vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z 15 rizikových zemí. Jsou mezi nimi i Rakousko a Německo, dále například Itálie, Španělsko nebo Británie. Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí. Platí ale podobné výjimky jako v případě překračování německých a rakouských hranic.

Na hranicích byly už v pondělí zavedeny také namátkové kontroly s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem. Policisté dosud poslali do karantény celkem 17 lidí a kontrolovali přes 134 000 aut.

Nouzový stav by měl podle nařízení platit 30 dnů. Česko má k pátečnímu ránu 117 lidí s nákazou, další stovky zůstávají v karanténě. Policejní prezident Jan Švejdar v pátek uvedl, že policistů je nyní v preventivní karanténě 198, žádný z nich neměl test na koronavirus pozitivní.

Šest lidí z hranic do karantény

Z kontrol na vybraných deseti hraničních přechodech policisté za posledních 24 hodin poslali do karantény šest lidí. Od čtvrtečního do dnešního rána zkontrolovali 27 248 vozidel, čtyři odstavili. Teplotu změřili 15 839 lidem. Policie to dnes uvedla na twitteru. Od pondělního rána, kdy byly na hranicích namátkové kontroly zavedeny s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem, poslali policisté do karantény celkem 17 lidí a kontrolovali přes 134 000 aut. Česko má ke dnešnímu ránu 117 lidí s nákazou.

Policii, hasičům a celníkům pomáhá na hranicích i armáda, od úterý uvolnila 30 příslušníků vojenského zdravotnického personálu. Pomáhají s odebíráním vzorků pro testování na koronavirus. Opatření se týká deseti hraničních přechodů se Slovenskem, Německem a Rakouskem. Jde o přechody Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí.

Testovaní lidé musí na hranicích čekat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. Pokud se u nich nemoc ve zrychleném testu ukáže, půjdou do dvoutýdenní karantény. Běžné laboratorní testy trvají zhruba šest hodin, pozitivní rychlý test se musí potvrdit. Opatření se týká jak Čechů, tak cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

Od dnešní půlnoci bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní doprava lidí. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci zatím na pět dní obnoveny kontroly. Tyto dvě země vláda zařadila mezi 15 rizikových států, odkud bude do ČR zakázaný vstup cizinců. Českým občanům zakázala cestovat do těchto zemí, výjimky platí pro řidiče zásobování, záchranáře nebo pendlery pracující blízko hranic.

V EU vázne koordinace

Státy Evropské unie by měly lépe koordinovat svůj postup předtím, než kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřou hranice. Shodlo se na tom v pátek několik unijních ministrů vnitra před jednáním v Bruselu, na němž se budou zabývat dalšími opatřeními v boji proti viru. Zástupci vlád EU se sešli den poté, co se Česko rozhodlo zásadně omezit průchodnost svých hranic.

Česká vláda ve čtvrtek vyhlásila stav nouze, v jehož rámci budou mít do země zákaz vstupu cizinci z takzvaných rizikových zemí. Omezení na hranicích zavádějí i další země patřící do schengenského prostoru, který zaručuje lidem volný pohyb.

„Tato krize ukazuje, že EU by měla mít systém, který by umožnil reagovat koordinovaněji. Pokud bychom jednali jednotně, tak by to pro nás všechny bylo lepší,“ řekl před jednáním novinářům chorvatský ministr vnitra Davor Božanović, jehož země nyní Radě EU předsedá. Na dotaz, zda jsou česká opatření na hranicích přiměřená, řekl, že kroky žádného státu nebude kritizovat.

Na páteční schůzi dorazila v rámci cestovních omezení dodržovaných některými vládami jen část ministrů, některé země včetně Česka tak zastupují velvyslanci při EU.

Také švédský ministr vnitra Mikael Damberg nabádal k lepší vzájemné informovanosti mezi státy před přijímáním podobných kroků. „Musí se zajistit fungování dopravního systému, například transport potravin,“ podotkl také švédský politik. Dodržování pravidel volného pohybu v rámci schengenské zóny by podle něj měla kontrolovat Evropská komise.

Komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová před jednáním uvedla, že chce s ministry hovořit právě o tom, jak do budoucna nouzové kroky lépe sladit a informovat se o nich.

„Všechna opatření by měla být koordinována, přiměřená, funkční a efektivní,“ vyjmenovala hlavní zásady.