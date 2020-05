Kontroly na hranicích ve střední Evropě by mohly skončit 15. června, shodli se ministři vnitra Hamáček a Herrmann

Rozvadov (Tachovsko) Opatření na hranicích kvůli koronaviru by měla v zemích střední Evropy skončit 15. června, uvedli v úterý ministři vnitra České republiky a německé spolkové země Bavorska Jan Hamáček (ČSSD) a Joachim Herrmann. Podle nich jde zatím o politický cíl, definitivní rozhodnutí o úplném odstranění hraničních kontrol ještě nepadlo. Musí to dovolit epidemiologická situace, řekl Hamáček po jednání v Rozvadově.

„Německo, Česká republika, Rakousko, Maďarsko a věřím, že i Slovensko, by měly k 15. červnu opatření úplně ukončit, a tím by se režim na státní hranici vrátil do doby předkoronové,“ uvedl Hamáček. Shodli se na premiéři i ministři vnitra zemí střední Evropy, které kroky koordinují, dodal.



Podle Herrmanna ale rozhodnutí, že se zruší hraniční kontroly, zatím nepadlo. „Je to společný politický cíl a pokud nám to epidemiologická situace povolí, tak pak se rozhodne,“ uvedl. Podle Hamáčka by poté při příjezdu do ČR nebyl nutný PCR test na covid-19.

Česká republika chce otevřít od 26. května většinu hraničních přechodů, řekl v úterý Hamáček v Plzni. Seznam připravuje ministerstvo s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na kontroly namátkové a policie by působila ve vnitrozemí, dál od hranic. Dál bude platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19.

Jednání ministra vnitra @jhamacek a bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna právě teď na hraničním přechodu Rozvadov. pic.twitter.com/2iWriqQrm4 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) May 19, 2020

„Velice mě dnes potěšilo, že česká strana zamýšlí zavedení namátkových kontrol na našich společných hranicích (pokud to kabinet 25. května schválí),“ řekl Herrmann. Uvedl, že v Bavorsku v poslední době klesá počet nově infikovaných osob i lidí, kteří viru podlehli. Pokud bude další vývoj takto pozitivní, chce Německo zrušit kontroly na hranicích k 15. červnu. Podobně se dohodli Němci s Rakouskem a Francií.

Pokud by 15. června skončila opatření na hranicích, tak by od tohoo data lidé nemuseli při příjezdu do ČR předkládat test na nemoc covid-19, uvedl Hamáček.

Podle Herrmanna mohou od pondělní půlnoci vstupovat do SRN Němci a občané EU, kteří pobývali pouze v zemích EU, aniž by museli do karantény. „Tam půjdou pouze ti, kteří se nacházeli ve třetích zemích,“ uvedl.

Herrmann poděkoval Hamáčkovi za spolupráci ČR a Bavorska za posledního 2,5 měsíce. „Pro Bavorsko bylo důležité, že české pracovnice a pracovníci, kteří jezdí do Bavorska do nemocnic a pečovatelských domů, k nám mohli nadále jezdit. Díky tomu se nám podařilo přežít tuto krizi. Jinak hrozilo, že bychom některé pečovatelské domy nebo nemocnice museli zavírat,“ řekl.

Oba ministři se dohodli, že se sejdou experti obou zemí, aby si vyměnili zkušenosti z krize, a to jak v reakcích státu, tak ve fungování a podpoře ekonomiky. Chtějí, aby firmy z obou zemí spolupracovaly při vývoji a výrobě ochranných prostředků. „Nechceme, abychom byli při eventuálním opakování této situace odkázání pouze na dovoz z Asie,“ uvedl Herrmann.

Hamáček dodal, že veškeré zařízení z hraničních stanovišť si po ukončení kontrol odvezou hasiči, policie a armáda.