Ztratili jsme důvěru v policii. Kontroly musí být důstojné, apeluje Hrad

„Požadujeme, aby policie provedla důslednou revizi opatření na vstupech do areálu. I když se kontroly zachovají, nemusí se dělat v současných pozicích, protože v dopoledních hodinách se tvoří dlouhé fronty, někdy až do půlky Hradčanského náměstí,“ uvedl mluvčí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vít Novák.

Podle Hradu by měly kontroly být důstojnější a bez front. Pokud zůstanou, přesunout by se měly tak, aby byl alespoň do Královské zahrady a Jeleního příkopu možný vstup bez kontrol. V minulosti Hrad kontroly hájil a aktivně se k nim hlásil.

Hrad zároveň požaduje nové stanoviště v prostorách Slévárenského dvora a silnější personální zajištění ze strany policie. Místo takzvaných ježků na vjezdu do areálu Pražského hradu chce kancelář pořídit lepší zábrany na vlastní náhrady. Další zábrany by mohly být v podobně výsuvných kolíků.

Kontroly v současné době zahrnují rentgeny či šacování. Devastováno je podle Nováka také čtvrté nádvoří, které technika ničí. „Chceme dosáhnout změny bezpečnostního perimetru, který se má přesunout za Prašný most. Tam by byl tvořen jednotlivými nádvořími. Kontrola návštěvníku by probíhala uvnitř Slévárenského dvora,“ popsal Novák ideální cíl, kterého chce KPR dosáhnout.

Hradní kancelář již o víkendu oznámila, že ztratila důvěru ve způsob, jakým policie na Hradě bezpečnostní opatření nastavila. V minulosti přitom Hrad kontroly, které byly zavedeny v roce 2016 a po loňské velikonoční přestávce opět obnoveny, hájil a aktivně se k nim hlásil. Nyní ale prezidentská kancelář kritizuje letošní změnu postojů policie vůči kontrolám.

„Kancelář prezidenta republiky čelí soustavné kritice některých politických představitelů a zástupců médií, přestože dlouhodobě usiluje o zrušení nebo alespoň o změnu nastavení bezpečnostních kontrol osob na Pražském hradě. KPR apeluje na to, aby postup Policie ČR byl efektivní, odůvodněný a veřejnosti srozumitelný,“ uvedla v nedělním prohlášení.

Policie situaci znovu posuzuje

Policisté na Twitteru uvedli, že útvar pro ochranu prezidenta ČR ve spolupráci s dalšími specializovanými službami nyní bezpečnostní opatření na Pražském hradě opětovně posuzuje. „S výsledkem seznámíme v následujících týdnech ministra vnitra, následně Kancelář prezidenta republiky a také veřejnost,“ napsali.

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ve spolupráci s dalšími specializovanými službami nyní bezpečnostní opatření na Pražském hradě opětovně posuzuje. S výsledkem seznámíme v následujících týdnech ministra vnitra, následně Kancelář prezidenta republiky a také veřejnost.

Vedení policie i ministr vnitra Vít Rakušan již dříve uvedli, že se na začátku letošního roku uvažovalo o zmírnění či zrušení kontrol lidí při vstupu do areálu Pražského hradu. Tehdy tomu podle něj ale nebyla prezidentská kancelář nakloněná. Uvolňování kontrol pak zhatil ruský útok na Ukrajinu. Policie proto zatím doporučila kontroly zachovat.

Hrad je sídlo prezidenta a jedna z nejnavštěvovanějších památek, to z něj podle policie dělá potenciálně atraktivní měkký cíl. „Jsme tady od toho, abychom předešli útoku v místě, které patří v České republice k nejnavštěvovanějším a kde dochází k největšímu shluku lidí. To Pražský hrad bezesporu je,“ řekl v rozhovoru pro Deník N policejní prezident Martin Vondrášek. Policejní prezidium tak trvá na zachování kontrol.

Bezpečnostní rizika pro Pražský hrad policie posuzuje pravidelně. V tuto chvíli navíc policie posuzuje i rozsah kontrol a jejich formu, včetně možných alternativ technických zábran.

Prezident Miloš Zeman požádal ve středu v otevřeném dopise ministra vnitra, aby kontroly zrušil či zásadně upravil. Hlava státu je nyní nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů. „Jako prezident republiky jsem dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval. Doufal jsem, že budou časem zmírněny nebo zrušeny,“ sdělil Zeman.

Prezidentská kancelář přitom v minulosti odmítla vyhovět výzvám k odstranění kontrol v areálu Hradu s poukazem na nutnost zajištění bezpečnosti, k čemuž v posledních letech přidala odkaz na nutnou ochranu před epidemií covidu-19.

V reakci na předloňskou výzvu k otevření Hradu v době epidemie mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků a že pro areál Pražského hradu nelze aplikovat opatření pro památky. Upozornil tehdy na riziko front. Zrušení kontrol Hrad odmítl také loni na podzim, přestože prezident po ukončení hospitalizace zůstával na zámku v Lánech na Kladensku.

Opatření se podle policie změní, pokud se vylepší bezpečnostní situace. Bezpečnostní rizika posuzuje policie minimálně dvakrát ročně. Rakušan v březnu prohlásil, že o „odlehčeném modelu“ bude možné diskutovat až skončí válka proti Ukrajině.