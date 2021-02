Kontroly ve firmách Deza a Energoaqua neskončily, uvedl hejtman Holiš. Závěry vyšetřování otravy Bečvy zveřejní neprodleně

ZLÍN Kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje ve společnostech Deza a Energoaqua ještě oficiálně neskončily. Kraj je v souvislosti se zářijovou otravou řeky Bečvy zahájil loni na podzim. Jakmile to bude možné, bude chtít kraj výsledek kontrol zveřejnit, řekl na pondělním zasedání krajského zastupitelstva hejtman Radim Holiš (ANO).

Řízení nejsou veřejná, ještě nejsou ukončená, uvedla vedoucí krajského odboru stavebního řádu a životního prostředí Alena Miklová.

Ve valašskomeziříčské chemičce Deza, která je součástí holdingu Agrofert ze svěřenských fondů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), se kraj zabývá přezkumem podmínek integrovaného povolení pro vypouštění odpadních vod. Podle Miklové už byl přezkum v Deze ukončen, protokol má několik stránek závěrů. „Ze zákona jsme povinni to na 15 dní poskytnout druhé straně, aby se k tomu vyjádřila. Z těchto závěrů plyne, že se pustíme do aktualizace integrovaného povolení,“ uvedla Miklová. Výsledky přezkumu podle ní krajský úřad poskytne policii a České inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Ve společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm se podle Miklové kraj zabývá kontrolní a povolovací činností na základě vodního zákona. „Jsou tam některé zastaralé technologie na čistírně odpadních vod,“ uvedla Miklová. Současné řízení je podle ní šancí, že povede k technickým úpravám. Zároveň je podle ní zapotřebí přehodnotit limity pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek. „Řízení je přerušené až do konce dubna,“ doplnila Miklová.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i policie už dřív označili za možný zdroj zářijového úniku jedovatých látek do řeky Bečvy kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, kde provozuje čistírnu odpadních vod právě firma Energoaqua. Ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily vodní biotop asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Případ stále prověřuje policie. Čeká na klíčový posudek znalce Jiřího Klicpery, který před nedávnem řekl, že prodloužený termín pro jeho vyhotovení skončí na konci února, lze jej podle něj ale opět prodloužit. Znalec na začátku února v pořadu Reportéři ČT uvedl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. Koncem ledna v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl.