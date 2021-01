Kontroverzní chování není u poslance Volného zvláštností. V minulosti urazil studenty i prezidenta Havla

Praha Nezařazený poslanec Lubomír Volný na sebe ve čtvrtek odpoledne upoutal pozornost celé republiky, a to když se slovy „jestli tady pudeš, dostaneš flákanec“ napadl předsedajícího schůze Tomáše Hanzela (za ČSSD), a to přímo během jednání poslanecké sněmovny. Nejedná se přitom o první přešlap tohoto politika, už v minulosti totiž proslul svými nemístnými výroky na adresu migrantů, studentů či zesnulého prezidenta Václava Havla.

Na tom, že chování Lubomíra Volného během čtvrtečního jednání rozhodně neodpovídalo statusu „voleného zástupce lidu“, jakým se během hádky několikrát označil, se shodli jak politologové, tak další členové sněmovny.

„Odsuzuji ubohé jednání poslance Volného při jednání sněmovny. Nesouhlas s postupem předsedajícího lze vyjádřit různými způsoby, ale projevy agresivity jsou (minimálně) ve sněmovně nepřijatelné,” napsal na svůj Twitter místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

„Odsuzuji jednání poslance Lubomíra Volného. Je mi smutno, že se něco takového v Poslanecké sněmovně mohlo stát. Všichni musíme respektovat pravidla i své politické soupeře, cokoli jiného oslabuje demokracii a ničí politickou kulturu,“ dodal pak k události na svém twitterovém účtu předseda ODS Petr Fiala.



To, že svého jednání však samotný poslanec evidentně nelituje, je patrné z jeho vlastního příspěvku. Právě zde se k události postavil se smíchem a napsal, že: „Za pravdu je třeba bojovat, rozdávat i přijímat rány. Vždy připraven.“

Nejedná se však o první přešlap tohoto nezařazeného poslance. Už na podzim 2017 Mladá fronta Dnes napsala, že z SPD v Moravskoslezském kraji odcházejí členové, protože Volný, který byl tehdejším šéfem tohoto regionálního klubu, se podle nich chová jako diktátor, obklopuje se lidmi, kteří hlasují podle něj, a strana tak není demokratická.

V únoru 2019 pak předsednictvo hnutí zrušilo celý regionální klub s odůvodněním, že v něm byly porušovány stanovy a krácena demokratická práva členů. Po tomto zrušení klubu Volný na Facebooku oznámil, že plánuje kandidovat proti Tomiovi Okamurovi na předsedu SPD. Když jej po odchodu ze strany SPD v březnu 2019 vedení hnutí Tomia Okamury vyzvalo, aby se po odchodu z hnutí vzdal i mandátu ve Sněmovně, Volný v reakci řekl, že se svého mandátu nevzdá, a že SPD, za kterou kandidoval, podle něj už neexistuje.

Havla nazval vlastizrádcem

Za své výroky byl pak Volný v minulosti kritizován hned několikrát, a to například když počátkem února 2019 při sněmovní debatě o návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka mluvil o hrozbách spojených s migrací do EU a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači. Jeho vystoupení pak někteří poslanci provázeli boucháním do lavic.



V den sedmého výročí úmrtí exprezidenta Václava Havla si pak na svůj facebookový profil napsal: „Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel.“

V dubnu 2018 nazval studenty absolvující výměnný program Erasmus jako „kampusové povaleče“, kteří nepoznají realitu, protože žijí „ve zlaté kleci“ a roku 2019, v den kdy slavila Česká republika 20. výročí vstupu do NATO pak napsal na svém facebookovém profilu, že NATO je teroristický pakt, který páchá zločiny proti lidskosti.

„Sobecký idiot“

Nejnovějším kontroverzním výrokem tohoto politika pak bylo prohlášení z minulého úterý, kdy někdejší pedagog Volný oznámil, že odmítá spolu se svým kolegou Marianem Bojkem nosit ve Sněmovně roušky, čemuž na čtvrtečním jednání také dostál. Takovéto jeho chování pak veřejně odsoudil například poslanec Dominik Feri (za TOP 09), když ho během jednání nazval „sobeckým idiotem“.



Lubomír Volný vystudoval Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, přičmež poté pracoval jako učitel na základních školách, řadu let pobýval v zahraničí a také podnikal. Od voleb v říjnu 2017 působil jako poslanec a byl zvolen byl jako jednička kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura v Moravskoslezském kraji. Po odchodu z SPD vstoupil do hnutí Jednotní - alternativa pro patrioty, které podle něj vytvořila bývalá členská základna regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje a nyní je jeho předsedou.