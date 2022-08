Šéf rozvědky Mlejnek se po kritice rozhodl skončit. Rezignuje přesně po 54 dnech ve funkci

Šéf ÚZSI, kterého si do funkce počátkem července přivedl ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN), čelil v posledních týdnech kritice za své kontakty s vazebně stíhaným Michalem Redlem, jenž je ústřední postavou kauzy Dozimetr spojené s tunelováním pražského dopravního podniku. Mlejnek kontakty s Redlem přiznal, ale uvedl, že se týkaly období, kdy působil v byznysu.

Z bezpečnostní komunity zaznělo i neoficiální zdůvodnění. „Na tutti se rozhodl odejít. Nemá to po své kariéře za potřebí,“ upozornil Lidovky.cz důvěryhodný zdroj, který je obeznámený s děním. Mlejnek, původním povoláním profesionální voják, prošel elitní jednotkou výsadkářů i nasazením v zahraničích operacích. Pracoval ve Vojenském zpravodajství a po odchodu z tajné služby se stal manažerem společnosti Techniserv. Byl také viceprezidentem Asociace technických bezpečnostních služeb při Hospodářské komoře.

V rozhovoru pro Lidovky.cz Mlejnka pozitivně hodnotil i exnáčelník generálního štábu Aleš Opata. „Vždy to byl dobrý voják. Měl schopnost se učit. Vždy jednal fér a držel slovo. Měl také silnou vazbu na naše veterány z druhé světové války v kategorii výsadkářů,“ uvedl Opata.

Minulý týden Mlejnek setkání s Redlem vysvětloval poslancům výboru pro bezpečnost. I přes odpor opozičních poslanců ho výbor svým usnesením podpořil. V neděli se ale proti setrvání Mlejnka v čele postavili koaliční Piráti.

„Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ uvedl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

V bezpečnostní komunitě se již spekuluje o Mlejnkově nástupci. „Hledá se náhrada. Lidi od Rakušna už poptávají někoho nového,“ řekl serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity bývalý vysoce postavený důstojník zpravodajské služby.

Střídání ve vedení civilní rozvědky přichází v období mimořádně nejisté bezpečnostní situace v důsledku ruské invaze na Ukrajině.