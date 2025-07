mul Matyáš Müller Autor:

12:34 , aktualizováno 12:39

Bývalý ústavní soudce a advokát David Uhlíř, který byl v červnu jmenován koordinátorem objasňování bitcoinové kauzy, skončil ve funkci. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix to uvedla v tiskové zprávě. Uhlíř měl původně zprávu o svých zjištěních odevzdat do konce srpna, ale podle Decroix svůj úkol splnil už nyní. „Svou roli opouští poté, co úspěšně naplnil zadání, které mu bylo svěřeno,“ uvedla ministryně.