Zfušované kalendárium na orloji Praha předělá. Hledá experty na Mánesa

„V současnosti probíhá jak technická, tak umělecká analýza současného kalendária a příprava zadání nového díla,“ napsal redakci iDNES.cz Adam Scheinherr. „Na nové dílo počítáme s tím, že by byli osloveni uznávaní restauratéři díla Josefa Mánesa,“ doplnil Scheinherr.

Jirčíkovou současnou a kritizovanou kopii pak magistrát nechá vystavit. „Domluvili jsme se s Muzeem hlavního města Prahy, že současné dílo i Čílova kopie z roku 1946 budou vystaveny spolu s originálem Josefa Mánesa, aby si každý návštěvník muzea mohl prohlédnout jednotlivé rozdíly,“ sdělil Scheinherr.

Na nepovedenou kopii Mánesova kalendária, kterou v roce 2018 pořídil akademický malíř a ilustrátor Stanislav Jirčík, upozornil na konci května Klub Za starou Prahu. „Rozhodnutí magistrátu pokládáme za správné. Z úplného selhání magistrátního odboru památkové péče, které zaplatí daňoví poplatníci, by však měly být vyvozeny náležité následky,“ sdělil iDNES.cz v reakci na rozhodnutí magistrátu mistopředseda Klubu Rostislav Švácha.

Reakci Stanislava Jirčíka redakce iDNES.cz zjišťuje.

Mluvčí ministerstva kultury minulý týden sdělila, že při renovaci orloje pochybili všichni zainteresovaní, a podobná situace už by se neměla opakovat.

„Výsledná podoba třetí kopie Mánesova kalendária vznikla ne příliš šťastným souběhem nedůsledného jednání všech zainteresovaných stran, vlastníka kulturní památky, vybraného kopisty i dotčeného orgánu a odborné organizace státní památkové péče, který by se do budoucna, a to je velmi důležité, již nikdy neměl opakovat,“ uvedla pro iDNES.cz Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Restaurátor Stanislav Jirčík proti původní předloze změnil některé detaily takovým způsobem, že výsledek není kopii mnohdy ani podobný. Rozdílu mezi původním dílem a jeho kopií si ale na první pohled běžný člověk nevšimne, protože si kalendárium nemůže prohlédnout dostatečně z blízka. To by se ale mělo změnit po nahrazení současné kopie novou.

Jirčík změnil tváře, vlasy a někdy i pohlaví postav

Podle Milana Patky, který na problematiku pražského orloje upozornil ve věstníku Klubu Za starou Prahu a který je zároveň autorem stížnosti na renovaci, jsou u mnoha postav pozměněné obličejové rysy, některé ženské postavy měl restaurátor dokonce vyměnit za mužské.

Podle odborníků se dílo nepodařilo, někteří ho dokonce považují za autorův vtip. Jako příklad nepovedené rekonstrukce uvedl Patka například ženu s „oškubanými“ vlasy, která má symbolizovat znamení Panny. Od originálu se odchyluje také původně mladá dívka v modrých šatech s červenou stuhou. Na kopii je totiž starší žena s šedivými vlasy, které výrazná stuha schází.

Na medailonu měsíce ledna zase tehdy Mánes schoval syna Jana Evangelisty Purkyně s kudrnatými vlasy Karla, kterého však Jirčík nahradil usmívající se dámou s uhlazeným účesem.

Další do očí bijící příklad představuje postava Vodnáře. Původně úsměvná vodnářka, jak ji Mánes zamýšlel, se v roce 2018 změnila na muže s krátkými vlasy. Patka nakonec zmiňuje i psa na medailonu prosince, který by dokonce měl být psem samotného autora kopie.

Avšak podle autora kopie Stanislava Jirčíka zachovává koncepci, smysl a charakter originální předlohy, uvedl Jirčík pro Lidovky.cz.Jirčík dále tvrdil, že se řídil zadáním ve smlouvě o dílo. V ní se údajně píše, že měl vytvořit tzv. technologickou kopii.

Kalendárium či měsíčník vytvořil Josef Mánes v roce 1866 pro tehdy obnovený Staroměstský orloj. Od roku 1882 na orloji visí kopie díla, originál byl umístěn do muzea, aby netrpěl vlivem počasí. V roce 2018 vytvořil novou kopii malíř a restaurátor Stanislav Jirčík.

Kompletní rekonstrukcí prošel Staroměstský orloj v roce 2018. Celá oprava věže stála zhruba 61 milionů korun bez DPH, z čehož orloje se týkalo přibližně deset milionů korun bez DPH, uvedl již dříve mluvčí magistrátu Vít Hofman. Novou kopii kalendária orloje převzalo ještě předchozí vedení Prahy.