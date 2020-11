Populární moderátor Kořen odstupuje z postu starosty. Jedním z důvodů je převod bytů za stokorunu

Říčany (u Prahy) Starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen (Klidné město) odstupuje mimo jiné kvůli kauze bytů na Komenského náměstí, které se mají převést za symbolickou stokorunu nájemníkům. Kořen s takovým postupem města nesouhlasí. Dalším důvodem je únava po deseti letech strávených ve funkci. Volba nového starosty bude 16. prosince, nástupcem se má stát dosavadní místostarosta David Michalička, řekl ve středu Kořen novinářům.

Televizní moderátor Kořen je v čele města třetí volební období, poprvé byl zvolen v roce 2010. Podle něj je potřeba skončit v nejlepším a se ctí. Svůj odchod z radnice označil za věc morálky, svědomí, čestného přístupu a slušnosti. Zdůraznil, že nic špatného neudělal ani za sebou nemá žádný skandál.



Radnice má převést nájemníkům 31 bytů v hodnotě kolem 80 milionů korun, převod byl dohodnutý před 20 lety. Město tehdy nemělo peníze na stavbu domu a vybudovalo ho za finanční účasti zájemců o byty. Podle tehdejšího záměru jim měly být byty letos převedeny za 100 korun. Právní kancelář najatá městem ale tvrdila, že smlouvy jsou neplatné. Podle vedení radnice nájemci sice před výstavbou složili řádově statisíce korun, v následujících letech se jim však peníze vrátily formou sníženého nájmu.

Město dalo prověřit platnost smluv soudem, který v první instanci smluvní závazek potvrdil. Zastupitelé se pak těsně rozhodli, že se radnice proti verdiktu neodvolá. Proti názoru starosty hlasovali i dva zastupitelé Klidného města.

Podle zastupitele za STAN Adama Polánského je opodstatněné dát přednost právu na ochranu legitimního očekávání nájemníků před ochranou vlastnického práva města. Upozornil i na to, že nájemci by iniciovali desítky soudních sporů, čímž by vznikly městu mnohamilionové škody.

„Respektuji svobodné rozhodnutí, neberu to jako zradu, ale jako demokracii. Zároveň však musím přijmout politickou odpovědnost a také reagovat na změnu politických sil v klíčové otázce,“ uvedl končící starosta. Dodal, že je pro něj nepřijatelné podílet se svým podpisem na smlouvě, jíž se převádí několikamilionový majetek za stokorunu. I když si uvědomuje, že na druhé straně je závazek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřený před 20 lety. „Nic špatného jsem neudělal, nicméně si myslím, že je slušné, odpovědné - a může to být i vzorem - tu funkci opustit,“ míní.

Podle Kořena je možný jeho návrat do zpravodajství České televize. Zda zůstane zastupitelem, zatím není jasné. Záleží to na dohodě s televizí.

Klidné město získalo při posledních volbách přes 52 procent hlasů. V zastupitelstvu má 12 z 21 křesel, v koalici je s Unií pro sport a zdraví Říčany. Šestačtyřicetiletý Kořen v ČT uváděl pořady o vědě a spolu se slovenským hercem Marošem Kramárem moderuje talkshow Zázraky přírody.