Končí lhůta pro žádost o korespondenční volbu poslanců. Lidí se zatím přihlásilo méně, než se čekalo

Autor: ,
  7:01aktualizováno  7:01
Lidé, kteří se chystají v podzimních sněmovních volbách volit z ciziny, mají do pátečního odpoledne poslední možnost písemně požádat o korespondenční formu hlasování. Hlasovat poštou budou moci jen ti krajané, kteří se do konce minulého týdne registrovali jako voliči na zastupitelských úřadech. Podle vyjádření ministerstva zahraničí z počátku týdne jich bylo přes 24 000, konečné znění voličských seznamů má ministerstvo předat do poloviny září.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Podle vyjádření ministerstva zahraničí z počátku týdne jich bylo přes 24 000, konečné znění voličských seznamů má ministerstvo předat do poloviny září.

Počet českých voličů v cizině se sice v souvislosti se zavedením korespondenční volby během letošního roku zdvojnásobil, ale je poloviční proti odhadům ministerstva zahraničí. Srovnatelný je s celkovým počtem voličů, kteří v minulých sněmovních volbách mohli hlasovat v Chebu nebo v Kroměříži.

Kalkulačka k volbám

Korespondenční volba bude letos využita poprvé. Je podle vlády postavena na ověřeném principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lísku pro zachování osobní volby. O písemnosti mohou Češi písemně požádat klasickou poštou, nebo přes datovou schránku, on-line přes Portál občana nebo prostřednictvím zmocněnce. Mohou si také o dokumenty požádat osobně či prostřednictvím zmocněnce, a to nejpozději dva dny před volbami, tedy do středy 1. října před 16:00 místního času. Podrobnosti jsou na webu ministerstva.

Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech, nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 000 až 600 000 českých občanů.

Podle politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 000.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.