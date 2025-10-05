Češi v zahraničí poprvé volili poštou, přišlo necelých 9 tisíc hlasů. Vyhrálo SPOLU

Autor:
  11:12aktualizováno  11:12
Novinku letošních voleb, korespondenční hlasování, využilo 8 978 českých občanů v zahraničí. Celkově v cizině svůj hlas odevzdalo 27 945 Čechů. Zastupitelské úřady tak zaznamenaly rekordní účast, lidé volili dohromady na 108 velvyslanectvích a generálních konzulátech od amerického Los Angeles až po australskou Canberru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Volební účast dosáhla podle ministerstva zahraničí téměř 80 % zaregistrovaných voličů. „Zájem o volby v zahraničí byl vysoký, k čemuž přispěl i značný počet českých občanů, kteří odvolili na voličský průkaz,“ okomentoval ředitel konzulárního odboru Pavel Pešek.

První příčku obsadila s poměrně velkým náskokem koalice SPOLU, která od zahraničních voličů obdržela 39,26 % hlasů. Za nimi se umístili Piráti s 28,24 %, bodovali například v Norsku, Švédsku, Finsku, v Egyptě či Zambii, 141 hlasů získali také v Japonsku.

Jako třetí skončilo hnutí STAN s 21,48 %, se třemi hlasy ovládli Írán. Celkový vítěz hnutí ANO se v zahraničí umístilo s 1 104 hlasy až na čtvrté příčce. Zvítězilo v Rusku, Bělorusku, Iráku a Sýrii. Zajímavostí je Konžská demokratická republika, kde z šesti Čechů přišli k volbám jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu.

Největší počet voličů odevzdal svůj hlas v Londýně, a to 2 064. V britské metropoli se tvořily dlouhé fronty, které sčítání hlasů výrazně prodloužily. Dohromady 3 009 občanů hlasovalo na celkem 4 úřadech v Německu, 1 424 hlasů bylo odevzdáno v Bernu, jen o 1 méně pak v Bruselu.

„Pracovníci zastupitelských úřadů zvládli řádně zpracovat hlasy došlé poštou, a bez problémů si tak poradili s novým instrumentem korespondenční volby,“ dodal ke korespondenční volbě Pešek.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.