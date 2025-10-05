Volební účast dosáhla podle ministerstva zahraničí téměř 80 % zaregistrovaných voličů. „Zájem o volby v zahraničí byl vysoký, k čemuž přispěl i značný počet českých občanů, kteří odvolili na voličský průkaz,“ okomentoval ředitel konzulárního odboru Pavel Pešek.
První příčku obsadila s poměrně velkým náskokem koalice SPOLU, která od zahraničních voličů obdržela 39,26 % hlasů. Za nimi se umístili Piráti s 28,24 %, bodovali například v Norsku, Švédsku, Finsku, v Egyptě či Zambii, 141 hlasů získali také v Japonsku.
Jako třetí skončilo hnutí STAN s 21,48 %, se třemi hlasy ovládli Írán. Celkový vítěz hnutí ANO se v zahraničí umístilo s 1 104 hlasy až na čtvrté příčce. Zvítězilo v Rusku, Bělorusku, Iráku a Sýrii. Zajímavostí je Konžská demokratická republika, kde z šesti Čechů přišli k volbám jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu.
Největší počet voličů odevzdal svůj hlas v Londýně, a to 2 064. V britské metropoli se tvořily dlouhé fronty, které sčítání hlasů výrazně prodloužily. Dohromady 3 009 občanů hlasovalo na celkem 4 úřadech v Německu, 1 424 hlasů bylo odevzdáno v Bernu, jen o 1 méně pak v Bruselu.
„Pracovníci zastupitelských úřadů zvládli řádně zpracovat hlasy došlé poštou, a bez problémů si tak poradili s novým instrumentem korespondenční volby,“ dodal ke korespondenční volbě Pešek.