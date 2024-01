Když pojedu k moři, budu moci volit dopisem? Přinášíme otázky a odpovědi, jak využít korespondenční volby

Nyní je to tak, že Češi v zahraničí mohou hlasovat na velvyslanectvích v dané zemi – a to pouze ve sněmovních a prezidentských volbách. Tak to má platit i nadále. Mimo jiné si k tomu potřebují zařídit voličský průkaz a zapsat se (nejpozději 40 dnů před začátkem voleb) do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Při volbách v roce 2021 takto hlasovalo zhruba 13 tisíc voličů.

Odhady hovoří o tom, že korespondenčního způsobu hlasování by se mohlo zúčastnit až 600 tisíc voličů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či za studiem, kupříkladu na Erasmus.