Odkud korespondenčně volit nepůjde. Stát nevěří nejen jemenské či afghánské poště

Jedná se o Afghánistán, Jemen, Severní Koreu, Libyi, Palestinu, Haiti, Somálsko a Západní Saharu a Konžskou demokratickou republiku.

Přestože přesný počet českých občanů zdržujících se v těchto státech, není znám, ministerstvo zahraničních věcí předpokládá, že se řádově jedná o desítky osob. S ohledem na přípravu voleb Černínský palác navrhuje, aby nařízení nabylo účinnosti 1. dubna.

Čeští občané, stejně jako v minulých hlasováních, budou moct v místech s problematickými poštovními službami odvolit prezenčně na zastupitelském úřadě (ZÚ), v jehož konzulárním obvodu mají své bydliště a v jehož zvláštním volebním seznamu jsou zapsáni.

Včas o hlasování poštou požádat

Češi v Afghánistánu budou moci osobně volit na ZÚ Islámábád v Pákistánu, z Jemenu na ZÚ Rijád v Saúdské Arábii, z KLDR na ZÚ Peking v Číně, z Libye na ZÚ Tunis v Tunisku, z Palestiny na ZÚ Tel Aviv v Izraeli, z Haiti na ZÚ Havana na Kubě, ze Somálska na ZÚ Addis Abeba v Etiopii a ze Západní Sahary na ZÚ Rabat v Maroku.

Oproti v lednu připravené první podobě nařízení přibyla mezi země, kde korespondenční volba nebude možná, Konžská demokratická republika (KDR).

„Volit v Kinshase prezenčně budou moci Češi jako dosud. Jen korespondenčně to možné nebude. Na základě vyhodnocení tamní současné situace jsme změnili názor a ze seznamu zemí, kde lze využít i korespondenční volbu, jsme KDR vyřadili,“ sdělila mluvčí Mariana Wernerová .

Korespondenční formu hlasování by mohli podobně jako dosud využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Budou muset včas o hlasování poštou požádat a nahlásit adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek.

Hlasy z ciziny do čtyř největších krajů

Na nich volič podepíše, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si voliči vytisknou z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem dají do doručovací obálky, kterou odešlou zpět zastupitelskému úřadu.

Hlasy z ciziny se mají započítávat do čtyř největších krajů místo původně navrhovaných dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů. O tom, do kterého ze čtveřice krajů budou Češi v cizině volit, rozhodne los Státní volební komise.

Při posledních sněmovních volbách mohlo v zahraničí vybírat poslance asi 18 800 Čechů, hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V loňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat na 28 700 Čechů, využilo toho 23 tisíc. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 600 tisíc českých občanů.