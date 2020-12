Koronavirus a home office nahrávají plastické chirurgii. Lidé nemohli na dovolenou, peníze investují do krásy

WASHINGTON Kliniky plastické chirurgie v České republice i ve světě zaznamenaly za dobu koronavirové epidemie větší zájem o estetické zákroky. Hlavním důvodem je home office, kvůli němuž mají lidé více času na rekonvalescenci, aniž by přišli o peníze. Zároveň vzrostl počet těch, kteří chtějí investovat do krásy finance ušetřené za dovolené, jichž se kvůli koronaviru museli vzdát.

V americkém prostředí se však objevil i trend, kdy si lidé všimli svých nedostatků na kameře, s níž jsou kvůli současné situaci nuceni pracovat prakticky denně.



I přes koronavirová opatření se život klinik plastické chirurgie nezastavil. „Je asi překvapením pro všechny, že se to v našem oboru projevilo paradoxně větším zájmem o estetickou chirurgii,“ potvrzuje pro Lidovky.cz ředitel marketingu klinik plastické chirurgie YES VISAGE Michal Tvrdý, podle něhož byl v letošním roce o estetické zákroky větší zájem než vloni ve stejnou dobu.

Ačkoliv některé kliniky nemusely zaznamenat větší zájem než dříve, i tak zůstávají čísla provedených zákroků v porovnání s minulostí stejná, jako kdyby koronavirová opatření tuto oblast nezasáhla. „Podle statistik, které provádíme u nás na klinice, je počet zákroků za leden až listopad přibližně stejný jako v roce 2019, což považujeme za velký úspěch. Počítali jsme s výraznějším poklesem, už jen po jarním uzavření hranic, kdy cizinci nemohli přijíždět,“ okomentoval pro Lidovky.cz situaci Roman Kufa, vedoucí lékař a spolumajitel kliniky Perfect Clinic, pro níž je zahraniční klientela také důležitá.

Home office je výhodou

Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o plastickou chirurgii je podle klinik je home office, díky němuž mohou být pacienti a pacientky po zákroku doma, aniž by si museli brát dovolenou a nikdo (kromě rodiny) je po dobu rekonvalescence neuvidí.

„Naše zkušenost a zvýšená poptávka po větších chirurgických výkonech, vyžadujících rekonvalescenci, pak jen také potvrzuje snahu lidí využít času stráveného doma nebo na home office pro klidnou rekonvalescenci bez nutnosti brát si dovolenou či volno z práce,“ potvrzuje Tvrdý.

Klienty tato možnost pobídla k tomu, že prosí o dřívější termíny, než doba home office opadne. „Řada klientů žádala rychlejší termíny na plastické operace v souvislostí s tím, že byli doma na home office a tak pooperační péči spojili s nuceným pobytem doma,“ uvádí Kufa z Perfect Clinic.

Místo dovolené plastika

Dotázané kliniky se shodly také na dalším důležitém faktoru, který „nahrál“ jejich službám. Lidé totiž podle svých slov často potvrdili, že estetický zákrok zaplatí penězi, které ušetřili za neuskutečněné dovolené. „Častým argumentem je nemožnost cestování na nákladné dovolené, proto klienti investují do sebe. Samozřejmě radost a uspokojení z tohoto plynoucí je určitou satisfakcí současné neutěšené doby,“ vysvětluje zvýšený zájem o plastickou chirurgii Jitka Cíchová, ředitelka kliniky Laser Esthetic.



Pandemie navíc může být důvodem pro přehodnocení našich hodnot. „Pandemie možná umocnila potřebu investovat také do sebe sama, nejen abychom byli zdraví, ale také se sebou šťastní a spokojení pro život. Lidé byli již dlouho ochotni investovat nemalé peníze do nákupů věcí a zážitků, ale stále více jsou nyní ochotni investovat také do sebe,“ komentuje trend Tvrdý z YES VISAGE.

Roli hrála i všudypřítomná rouška. „Klientky často řešily i výkony v obličeji snáz, protože možné vzniklé modřinky a otoky byly skrývány pod rouškou a následně doma. Aplikace výplní do rtů pro jejich zvětšení, kde dochází k drobnému otoku po ošetření, je snáze skrývána pod rouškou,“ dodává Tvrdý.

Nošení roušek se projevilo v estetické chirurgii ještě jinak, tentokrát negativně. Objevilo se více těch, jimž rouška způsobila akné nebo jiné kožní problémy. „Klientky tak navštěvovaly naše dermatotogy pro obnovu pleti a prevenci,“ vysvětluje Tvrdý.

‚Zoom boom‘

Americký deník Washington Post však upozornil na další trend spojený s koronavirem a plastickou chirurgií. Americké kliniky se totiž častěji setkaly s tím, že důvodem estetického zákroku je aplikace Zoom, kterou klienti a klientky využívali při své práci on-line či při hovoru s přáteli na dálku. „Všimla jsem si, že jsem v obličeji začala vypadat starší: vrásčitá a povadlá,“ svěřila se serveru Washington Post manažerka z New Hampshiru. Přiznává, že na videu ji tyto nedostatky trápí mnohem více než „v reálném životě“, a tak si zašla na botox. A evidentně nebyla jediná.

Podle všeho se strhla přímo lavina žádostí o estetické zákroky. „Během virtuálních konzultací se nám 9 z 10 lidí svěřilo, že si svých nedostatků všimlo na Zoomu,“ popsal situaci Jon Mendelson, primář centra plastické chirurgie v Cincinnati ve státě Ohio. Podle něj například poptávka po botoxu oproti stejné době loňského roku stoupla o 90 procent. Tento trend potvrzuje i fakt, že již v létě mohli lidé v americkém státě Florida podstoupit kosmetický zákrok z auta. Zpravodajská agentura Reuters informovala o doktoru Michaelu Salzhauerovi, jenž zavedl tzv. drive-through botox pro jedince, kteří i přes koronavirová opatření zákrok požadovali.

Dotázané české kliniky plastické chirurgie tento trend však nepotvrzují, pouze jedna z klinik se s tím setkala v ojedinělém případě. „Vliv online komunikací zmínila pouze jedna dermatologická lékařka,“ komentuje zkušenost svých lékařů Tvrdý z klinik YES VISAGE.

Čím to je, že právě videohovory přes momentálně velmi vytížené aplikace jako Zoom či Google Meets nás nutí o svém vzhledu pochybovat více než jindy? Vysvětlení je podle webu Washington Post prosté – při běžné konverzaci s ostatními sami sebe nevidíme, nicméně na kameře ano a při hovorech máme čas se zkoumat. Lidé se v takových případech údajně nejvíce soustředí na svou bradu, čelist a krk, protože to jsou právě ty části obličeje, které mluvení do kamery nejvíce zvýrazní, potvrdil pro Washington Post plastický chirurg Jason Champagne z Beverly Hills v Kalifornii.

Trend se pode všeho nesoustředí jen na Spojené státy americké, vyšší zájem o estetickou chirurgii hlásí i z Austrálie nebo Velké Británie.