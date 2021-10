Přibylo dalších 5824 nakažených, v nemocnicích leží s covidem nejvíc lidí o půlky května

Od začátku epidemie zemřelo v Česku s koronavirem 30 689 lidí. V posledních dnech jsou počty obětí už většinou opět dvouciferné. Za první tři dny tohoto týdne zemřelo s covidem 43 nakažených, za první tři dny minulého týdne to bylo 28 lidí. Je navíc pravděpodobné, že údaje ze začátku tohoto týdne při dalších aktualizacích ještě vzrostou.

V tomto nebo příštím týdnu se podle predikce, kterou v úterý představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, celá země dostane na incidenci 300 případů nákaz koronavirem týdně na 100 000 obyvatel. Maximální hodnota může být asi 7000 případů za týden.

V pěti regionech Česka už je incidenční číslo vyšší než 300, v Olomouckém kraji má hodnotu 412. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 381, Jihočeský s 359, Jihomoravský s 337 a Praha, kde na 100 000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 322 nakažených. Naopak jediným krajem, kde incidence zůstává nižší než 100, je Karlovarský. Za uplynulý týden tam je na 100 000 obyvatel 84 případů koronaviru.

Dušek čeká do konce roku kolem 2000 hospitalizovaných s covidem-19. To by ale stále bylo výrazně méně než letos v březnu, kdy bylo v nejhorší situaci v nemocnicích s covidem i více než 9500 lidí a přes 2000 z nich bylo v těžkém stavu.

Očkování proti koronaviru ve středu v Česku podstoupilo 39 642 lidí. Z toho více než 24 000 lidí si přišlo pro třetí posilující dávku vakcíny. Od prosince loňského roku podali zdravotníci téměř 12,2 milionu dávek vakcíny. Ukončené očkování má v České republice 6,07 milionu lidí.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní 100 případů na 100 tis.

75 případů na 100 tis.

50 případů na 100 tis.

25 případů na 100 tis. 269celá ČR 27. 10. Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4246 320,6 Případů 27. 10. 833 62,9 Aktivních případů: 11510 869,2 Mrtvých 2675 202,0 Benešov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 115 115,7 Případů 27. 10. 15 15,1 Aktivních případů: 281 282,7 Mrtvých 354 356,1 Beroun absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 265 278,8 Případů 27. 10. 50 52,6 Aktivních případů: 635 668,0 Mrtvých 158 166,2 Kladno absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 316 189,8 Případů 27. 10. 51 30,6 Aktivních případů: 1000 600,7 Mrtvých 430 258,3 Kolín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 296 288,4 Případů 27. 10. 44 42,9 Aktivních případů: 702 684,1 Mrtvých 310 302,1 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 148 195,2 Případů 27. 10. 37 48,8 Aktivních případů: 384 506,4 Mrtvých 208 274,3 Mělník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 213 194,9 Případů 27. 10. 52 47,6 Aktivních případů: 636 581,9 Mrtvých 339 310,1 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 275 210,9 Případů 27. 10. 59 45,3 Aktivních případů: 511 392,0 Mrtvých 408 313,0 Nymburk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 174 172,5 Případů 27. 10. 44 43,6 Aktivních případů: 443 439,1 Mrtvých 290 287,5 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 657 354,8 Případů 27. 10. 130 70,2 Aktivních případů: 1312 708,5 Mrtvých 279 150,7 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 463 310,0 Případů 27. 10. 80 53,6 Aktivních případů: 989 662,3 Mrtvých 194 129,9 Příbram absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 191 165,9 Případů 27. 10. 45 39,1 Aktivních případů: 567 492,6 Mrtvých 195 169,4 Rakovník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 54 97,2 Případů 27. 10. 11 19,8 Aktivních případů: 159 286,2 Mrtvých 177 318,6 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1060 541,1 Případů 27. 10. 249 127,1 Aktivních případů: 2379 1214,4 Mrtvých 486 248,1 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 231 375,3 Případů 27. 10. 65 105,6 Aktivních případů: 590 958,5 Mrtvých 186 302,2 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 191 210,6 Případů 27. 10. 43 47,4 Aktivních případů: 684 754,2 Mrtvých 326 359,5 Písek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 137 191,4 Případů 27. 10. 32 44,7 Aktivních případů: 492 687,3 Mrtvých 182 254,2 Prachatice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 213 417,8 Případů 27. 10. 37 72,6 Aktivních případů: 545 1069,1 Mrtvých 167 327,6 Strakonice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 251 354,7 Případů 27. 10. 77 108,8 Aktivních případů: 742 1048,4 Mrtvých 231 326,4 Tábor absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 214 208,6 Případů 27. 10. 43 41,9 Aktivních případů: 812 791,5 Mrtvých 400 389,9 Domažlice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 188 302,9 Případů 27. 10. 29 46,7 Aktivních případů: 1167 1880,4 Mrtvých 184 296,5 Klatovy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 245 283,5 Případů 27. 10. 68 78,7 Aktivních případů: 716 828,7 Mrtvých 306 354,1 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 675 347,4 Případů 27. 10. 122 62,8 Aktivních případů: 1730 890,5 Mrtvých 503 258,9 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 149 234,7 Případů 27. 10. 37 58,3 Aktivních případů: 362 570,2 Mrtvých 206 324,5 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 186 232,6 Případů 27. 10. 29 36,3 Aktivních případů: 718 897,7 Mrtvých 224 280,1 Rokycany absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 161 326,2 Případů 27. 10. 34 68,9 Aktivních případů: 343 695,0 Mrtvých 200 405,3 Tachov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 53 97,5 Případů 27. 10. 15 27,6 Aktivních případů: 297 546,6 Mrtvých 224 412,2 Cheb absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 49 53,5 Případů 27. 10. 12 13,1 Aktivních případů: 361 394,0 Mrtvých 550 600,2 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 163 142,0 Případů 27. 10. 23 20,0 Aktivních případů: 757 659,3 Mrtvých 458 398,9 Sokolov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 30 34,0 Případů 27. 10. 9 10,2 Aktivních případů: 393 445,5 Mrtvých 423 479,5 Děčín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 80 61,8 Případů 27. 10. 15 11,6 Aktivních případů: 384 296,4 Mrtvých 438 338,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 129 103,2 Případů 27. 10. 18 14,4 Aktivních případů: 998 798,7 Mrtvých 384 307,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 149 124,5 Případů 27. 10. 44 36,8 Aktivních případů: 785 656,0 Mrtvých 367 306,7 Louny absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 214 246,9 Případů 27. 10. 22 25,4 Aktivních případů: 840 969,0 Mrtvých 269 310,3 Most absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 169 151,3 Případů 27. 10. 35 31,3 Aktivních případů: 652 583,7 Mrtvých 394 352,7 Teplice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 144 111,6 Případů 27. 10. 39 30,2 Aktivních případů: 732 567,1 Mrtvých 321 248,7 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 139 116,5 Případů 27. 10. 32 26,8 Aktivních případů: 471 394,7 Mrtvých 274 229,6 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 122 118,1 Případů 27. 10. 24 23,2 Aktivních případů: 131 126,8 Mrtvých 359 347,5 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 153 168,7 Případů 27. 10. 34 37,5 Aktivních případů: 136 150,0 Mrtvých 327 360,7 Liberec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 247 140,6 Případů 27. 10. 64 36,4 Aktivních případů: 352 200,4 Mrtvých 408 232,3 Semily absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 69 93,1 Případů 27. 10. 11 14,8 Aktivních případů: 127 171,4 Mrtvých 184 248,3 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 209 127,2 Případů 27. 10. 22 13,4 Aktivních případů: 647 393,8 Mrtvých 386 235,0 Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 94 117,4 Případů 27. 10. 14 17,5 Aktivních případů: 321 401,0 Mrtvých 222 277,3 Náchod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 58 52,7 Případů 27. 10. 8 7,3 Aktivních případů: 367 333,8 Mrtvých 447 406,5 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 105 132,3 Případů 27. 10. 11 13,9 Aktivních případů: 338 425,8 Mrtvých 188 236,8 Trutnov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 103 87,3 Případů 27. 10. 23 19,5 Aktivních případů: 410 347,5 Mrtvých 470 398,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 161 153,9 Případů 27. 10. 31 29,6 Aktivních případů: 475 454,1 Mrtvých 286 273,4 Pardubice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 384 218,9 Případů 27. 10. 78 44,5 Aktivních případů: 1487 847,6 Mrtvých 437 249,1 Svitavy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 174 166,8 Případů 27. 10. 36 34,5 Aktivních případů: 753 721,7 Mrtvých 311 298,1 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 273 197,4 Případů 27. 10. 53 38,3 Aktivních případů: 955 690,7 Mrtvých 368 266,1 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 111 116,9 Případů 27. 10. 11 11,6 Aktivních případů: 240 252,9 Mrtvých 329 346,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 360 316,8 Případů 27. 10. 68 59,8 Aktivních případů: 594 522,8 Mrtvých 310 272,8 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 139 192,2 Případů 27. 10. 14 19,4 Aktivních případů: 453 626,5 Mrtvých 218 301,5 Třebíč absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 180 162,4 Případů 27. 10. 31 28,0 Aktivních případů: 674 608,2 Mrtvých 256 231,0 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 271 229,4 Případů 27. 10. 51 43,2 Aktivních případů: 812 687,2 Mrtvých 237 200,6 Blansko absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 395 361,9 Případů 27. 10. 107 98,0 Aktivních případů: 1083 992,3 Mrtvých 392 359,2 Brno-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1558 408,6 Případů 27. 10. 333 87,3 Aktivních případů: 3768 988,1 Mrtvých 796 208,7 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1010 449,6 Případů 27. 10. 175 77,9 Aktivních případů: 2472 1100,4 Mrtvých 487 216,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 186 159,9 Případů 27. 10. 35 30,1 Aktivních případů: 921 792,0 Mrtvých 368 316,4 Hodonín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 297 192,9 Případů 27. 10. 56 36,4 Aktivních případů: 1564 1016,0 Mrtvých 497 322,8 Vyškov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 295 319,7 Případů 27. 10. 65 70,4 Aktivních případů: 1060 1148,7 Mrtvých 335 363,0 Znojmo absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 259 226,5 Případů 27. 10. 60 52,5 Aktivních případů: 1103 964,6 Mrtvých 395 345,4 Jeseník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 50 131,7 Případů 27. 10. 20 52,7 Aktivních případů: 125 329,2 Mrtvých 139 366,1 Olomouc absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 957 406,4 Případů 27. 10. 171 72,6 Aktivních případů: 2317 984,0 Mrtvých 665 282,4 Prostějov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 614 565,1 Případů 27. 10. 145 133,5 Aktivních případů: 1267 1166,2 Mrtvých 247 227,3 Přerov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 441 340,5 Případů 27. 10. 82 63,3 Aktivních případů: 1143 882,5 Mrtvých 277 213,9 Šumperk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 518 430,2 Případů 27. 10. 132 109,6 Aktivních případů: 1008 837,1 Mrtvých 290 240,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 327 310,4 Případů 27. 10. 72 68,3 Aktivních případů: 694 658,8 Mrtvých 288 273,4 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 288 202,5 Případů 27. 10. 48 33,7 Aktivních případů: 718 504,8 Mrtvých 316 222,2 Vsetín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 505 352,3 Případů 27. 10. 122 85,1 Aktivních případů: 1206 841,4 Mrtvých 370 258,1 Zlín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 559 291,7 Případů 27. 10. 106 55,3 Aktivních případů: 1118 583,3 Mrtvých 569 296,9 Bruntál absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 140 152,8 Případů 27. 10. 32 34,9 Aktivních případů: 671 732,6 Mrtvých 302 329,7 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 813 378,7 Případů 27. 10. 181 84,3 Aktivních případů: 2253 1049,6 Mrtvých 590 274,9 Karviná absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 856 347,5 Případů 27. 10. 156 63,3 Aktivních případů: 2377 965,0 Mrtvých 754 306,1 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 499 329,2 Případů 27. 10. 107 70,6 Aktivních případů: 1422 938,1 Mrtvých 305 201,2 Opava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 683 387,5 Případů 27. 10. 117 66,4 Aktivních případů: 1993 1130,9 Mrtvých 479 271,8 Ostrava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1545 482,6 Případů 27. 10. 301 94,0 Aktivních případů: 4480 1399,4 Mrtvých 947 295,8

Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Laboratoře ve středu provedly téměř 130 000 testů, asi o 49 000 více než před týdnem. U preventivních a plošných testů vzrostla pozitivita proti minulé středě z 1,9 na 2,08 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšila z 11,73 na 19,14 procenta. Naopak v případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních testů v mezitýdenním srovnání mírně snížil z 7,1 na 6,91 procenta.

Od začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 1 747 701 případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila.