Koronavirus je čínská biologická zbraň, řekl kardinál Duka. Arcibiskupství jeho vyjádření mírní

Praha Kardinál Dominik Duka během svého únorového kázání uvedl, že koronavirus je čínskou biologickou zbraní, o které vědí všichni vojenští specialisté, ale nechtějí nebo nemohou to přiznat. Jeho slova dokazuje video, zaznamenávající dvacetiminutovou řeč, jejíž podstatou však bylo podle pražského arcibiskupství něco zcela jiného. Fráze jsou prý vytržené z kontextu.

„Celý projev začal kardinál Duka tím, že z každé promluvy je možné vytrhnout jen část a ‚vytvořit legendu – bílou, nebo černou‘. V úvodu následně představil Česko jako jednu z nejvíce ateistických zemí na světě, která má však po celou dobu pandemie chrámy otevřené a může tak sloužit věřícím,“ píše server CNN Prima News.

Následně se dostal k pasáži, ve které uvedl svůj pohled na covidové onemocnění a která je považována za nejkontroverznější z celého kazání. „Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci. (…) Pro křesťany je to ale stejná situace jako předtím. Musíme překročit hranici smrti. Stejně jako po narození, kdy jsme skončili v náruči matky, tak skončíme v náruči Boží,“ uvedl kardinál během projevu.

Pražské arcibiskupství uvádí, že kardinál tento názor považuje za pouhou hypotézu. „Pan kardinál se s tímto názorem setkal jak v zahraničním tisku, tak mezi vysokými představiteli bezpečnostních složek státu,“ uvedl pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Přestože tato slova považuje pražské arcibiskupství za vytržené z kontextu kázání, jehož podstata byla o něčem úplně jiném, pro CNN Prima News se vůči nim ohradil například i český imunolog Václav Hořejší, který je považuje za skandální.

Lidé, kteří tvrdí, že je koronavirus uměle vytvořený, podle něj mluví čistě z politického či ideologického důvodu. „Nejde jim o pravdivé vyjádření, ale míchají do toho své předsudky. Nejhorší je, když se k tomu sníží vlivní a vzdělaní lidé, kteří mají nějakou zodpovědnost. To, co předvedl pan kardinál, je skandál,“ reagoval na Dukova slova Hořejší.