Koronavirus může uškodit levici i hnutí ANO, míní sociolog Herzmann. Účast odhaduje na 30 procent

Epidemie koronaviru může velmi citelně zamíchat s výsledky krajských a senátních voleb. Do volebních místností totiž zřejmě budou mít strach dorazit starší voliči. „Je velmi pravděpodobné, že pokud dojde k poklesu účasti kvůli koronaviru, bude to hlavně ve skupinách seniorů. Ti často volí hnutí ANO nebo obě levicové strany, tedy ČSSD a komunisty,“ řekl pro Lidovky.cz sociolog Jan Herzmann, který je expertem na výzkumy veřejného mínění.

Lidovky.cz: Jak se současná koronavirová epidemie promítne do volební účasti v letošních krajských a senátních volbách?

Bude ještě záležet na tom, jak se v následujících dnech vyvine počet nových případů v Česku. Může dojít ještě k různým scénářům. Pokud by se vrátil prudký nárůst, který jsme viděli v předminulém týdnu, účast se pravděpodobně podstatně sníží. Zejména v ohrožených skupinách, tedy především mezi seniory. Jestliže se ale počet nově nakažených stabilizuje, takový dopad na účast by to mít nemělo.