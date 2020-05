Koronavirus neodradil české stážisty ve švýcarském CERNu, pracují na dálku. Bydlí ale raději v ‚levnější‘ Francii

Praha Sotva přijeli do proslulého výzkumného centra CERN s největším urychlovačem částic na světě a stačili se trochu rozkoukat po jeho švýcarské centrále, zastihl je koronavirus. Všechno bylo rázem trochu jinak, než si dva čeští stážisté původně představovali. Od 17. března pracuje celý CERN s výjimkou nezbytných provozních zaměstnanců na home office.

Student pražského Českého vysokého učení technického (ČVUT) Tomáš Roun, který přijel na začátku února do CERNu na technickou stáž v oboru Umělá inteligence, i doktorand oboru Aplikované vědy a inženýrství Kryštof Polák, který dorazil o měsíc později, se rozhodli zůstat. Oba bydlí ve Francii, odkud to je do Švýcarska „co by kamenem dohodil“.

„Francie je z hlediska bydlení a potravin výrazně levnější a pokud bydlíte například v Saint-Genis jako já, tak je to do CERNu blíže než třeba z Ženevy. Nicméně jsem stále ve Francii také proto, že se celá ta situace kolem koronaviru udála velmi rychle. Teď trochu přeháním, ale jeden den bylo vše normální a druhý den se začaly rušit lety a v ČR se zřídila povinná dvoutýdenní karanténa. Tehdy mně připadalo rozumnější zůstat ve Francii, než riskovat, že se nakazím po cestě,“ řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Roun.

Pracuje na vývoji systému pro jednoduchou distribuci aplikací pro osobní počítače a telefony pro zaměstnance CERNu. „Pokud se vše podaří, tak bychom do konce roku chtěli tento systém uvést do provozu,“ uvedl. Kromě toho pracuje také na své diplomové práci, která mu zbývá k ukončení magisterského studia na „mateřském“ ČVUT.

CERN neopustil ani Kryštof Polák, který nyní pracuje ze svého francouzského bydliště na tvorbě počítačových simulací a experimentálního měření. „16. března jsem si převezl vybavení potřebné pro mou práci domů. Každý den ráno má celé naše oddělení meeting přes internet. Tam každý představí svůj postup v práci a plán na daný den. Tento stav trvá již déle než měsíc a zřejmě ještě značnou dobu trvat bude,“ popsal serveru Lidovky.cz svou současnou situaci.

Tomáš Roun při práci na home office.

Jeho cílem je v rámci stáže převést do praxe znalosti z domovské Technické univerzity v Liberci a také z Výzkumného centra speciální optiky a optoelektronických systémů v Turnově (TOPTEC). „Rovněž předpokládám, že mi bude přínosem seznámit se s místními metodami superpřesného zaměřování, pokročilé komunikace či moderními detekčními metodami,“ doplnil.

Bádání na dálku

CERN, který je běžně přístupný nejrůznějším odborníkům z celého světa, je v současné době uzavřený a vstoupit do něj může jen personál nezbytný pro jeho chod, například údržbáři či ostraha. „Ze studentů tam nemá přístup nikdo, všichni pracují na dálku. Tady se tomu říká telework. Pracovní doba je stejná jako předtím a všechny schůzky se dějí v online formě,“ potvrdil Roun.

Oba čeští stážisté jsou za možnost práce na dálku rádi. Omezení běžného života je podle nich ve Francii obdobné jako všude jinde ve světě, takže nelitují, že zde zůstali. „Nemám téměř žádné výdaje, protože jsem pořád doma. Platím jen za nájem a jídlo,“ ocenil student Tomáš a dodal: „Osobně si myslím, že home office má svá pozitiva, ale nic se nemá přehánět. Líbí se mi, že neztrácím čas dojížděním. Na druhou stranu je nejen pro mě, ale i pro mnoho mých kolegů, někdy těžké odtrhnout se od obrazovky a oddělit pracovní a osobní život.“

Zatím nikdo neví, jak dlouho ještě práce na dálku potrvá. „Informace o návratu do normálu se poměrně často mění,“ uvedl Polák. „Mám za to, že současný neoficiální plán je CERN otevřít 18. května, ale to samozřejmě závisí jak na Francii, tak na Švýcarsku, jelikož CERN se musí řídit nařízeními obou zemí,“ spekuloval jeho český kolega.

Šance jen pro vybrané

Dostat se do CERNu je prestižní záležitost. Uchazeči prochází pečlivým výběrem. Počet českých vědců zapojených do výzkumu činí podle informací ministerstva školství 250, přibližně třetinu z nich tvoří studenti. Poslední tři Češi, z nichž dva jsou výše uvedení a jeden, který by měl dorazit 1. července, byli vybráni loni na podzim. V současné době se vybírají uchazeči do Studentských programů CERN, kteří podali přihlášku do 25. března. Vítězové by měli odjet do Švýcarska ve druhé polovině letošního roku. Další termín přihlášek bude v září.

Mezi stážemi existují rozdíly. „Technické a doktorské stáže jsou zaměřené na technické obory jako aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika či robotika, přičemž technické stáže jsou určené pro studenty bakalářského (po absolvování alespoň 18 měsíců studia) a magisterského stupně studia a doktorské stáže jsou určené pro studenty-doktorandy, ti mohou v CERNu pracovat na své disertační práci. Administrativní stáže jsou pak zaměřené na „administrativní“ oblasti jako právo, finance, logistika, tlumočnictví, personalistika a další,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová.

Na konci loňského srpna podepsalo MŠMT s CERN dohodu, od níž si slibovalo navýšení počtu českých studentů a následně také zaměstnanců v tomto prestižním výzkumném středisku. „Nicméně i pokud by tito studenti následně nenašli uplatnění v CERN, zvýší se jejich kvalifikace a možnosti pro kariéru ve výzkumu a vývoji v jiných výzkumných infrastrukturách v České republice nebo například v inovativních podnicích. Na obecné rovině je cílem MŠMT ještě více podpořit přenos znalostí z CERN do ČR a zvýšit přínosy členství ČR v této mezinárodní organizaci,“ doplnila Lednová.

Na realizaci programu podpory účasti ve studentských programech má MŠMT v rozpočtu do budoucna vyčleněny nejvýše čtyři miliony korun ročně, což mu umožní podpořit zhruba sedm studentů.