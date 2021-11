Přes 14 tisíc nakažených. Za den přibylo nejvíce případů za osm měsíců, situace se vyostřuje i jinde v Evropě

Že nově nakažených za úterý je skutečně 14 539, potvrdil Köppl i redakci iDNES.cz. „Je to smutné, ale takový nárůst jsme v podstatě avizovali. V modelech, které máme k dispozici, to takto vycházelo, takže bohužel je to smutné, ale překvapení se nekoná,“ komentoval úterní vysoký nárůst.

Datový server covdata.cz přitom uvádí úterní přírůstek nově nakažených 9 545. ČT zveřejnila čísla ukazující prudký nárůst počtu nakažených na 14 539 lidí, je to zhruba o 5 000 případů více než den předtím. Počet lidí v nemocnicích vzrostl od pondělí přibližně o 200 na 3 300 hospitalizovaných.



Dosluhující vláda ve středu projednává aktuální situaci a další možná protiepidemická opatření na mimořádném setkání.

Situace ohledně šířící se pandemie se vyostřuje i v dalších evropských zemích. V sousedním Německu přibylo za úterý 39 676 nových případů koronavirové nákazy, což je další denní rekord za celou dobu pandemie v zemi. Dosavadní denní maximum, 37 120 nových infekcí, ohlásilo Německo v pátek. Informovala o tom agentura DPA s odkazem na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI).

Za předchozí den v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, zemřelo po nákaze koronavirem 236 lidí. Celkem už v souvislosti s covidem-19 v zemi přišlo o život 96 963 osob a nákazu se podařilo objevit u více než 4,8 milionu obyvatel Německa.

Již delší dobu roste v Německu takzvaná sedmidenní incidence (tedy přepočet nově infikovaných na 100.000 obyvatel). K dnešnímu dni je na hodnotě 232,1, a již třetí den v řadě tak dosahuje rekordní výše. Ještě před týdnem byla incidence na hodnotě 146,6.

Ve Francii přesáhl úterní počet nově nakažených 12 tisíc, což je v zemi nejvíce od začátku září. Itálie hlásí za úterý 6 tisíc nových případů a Velká Británie přes 33 tisíc.