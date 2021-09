V pondělí testy potvrdily 493 nakažených, víc než před týdnem. Roste i počet hospitalizovaných

Hospitalizovaných s covidem postupně přibývá. V neděli jich bylo 139, nejvíc od 17. června. O týden dřív bylo hospitalizovaných kolem devadesáti lidí. Rostou i počty pacientů v těžkém stavu. V pondělí jich bylo 21, o devět více než o týden dříve.

Takzvané incidenční číslo, které udává týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, stouplo nad hranici 25 případů. Kolem tohoto čísla se pohybuje poslední tři dny.



Zdravotníci v Česku v pondělí podali podle předběžných údajů 44 342 dávek očkování proti covidu, to je o 27 tisíc více než před týdnem. Od začátku vakcinace loni v prosinci lidé dostali víc než 11,6 milionu dávek. Mezi nimi vede přípravek od firem Pfizer/BioNTech.



Zájem o očkování nicméně dlouhodobě klesá. Zatímco v červnu zdravotníci podávali přes sto tisíc dávek vakcíny denně, nyní se počty rozdaných dávek drží v rámci jednotek až desítek tisíců. Některá z velkých vakcinačních center proto ukončují provoz.

Testování u praktiků

Od podzimu by lidem s podezřením na nákazu koronavirem měl antigenní test na covid udělat jejich praktický lékař. Vyplývá to z doporučeného postupu, na kterém se dohodlo ministerstvo zdravotnictví s praktickými lékaři.

Nový postup má zrychlit stanovení diagnózy a umožnit zahájení správné léčby. Včasná léčba podáním monoklonálních protilátek totiž může předejít těžkému průběhu nemoci u rizikových pacientů.



„Vyšetření pacienta a rychlé provedení testu je pro správné a rychlé stanovení diagnózy zásadní a umožní to včasné zahájení správné léčby. Čas je totiž při podání monoklonálních protilátek klíčovým faktorem ovlivňujícím úspěšnost terapie, proto tento krok považujeme za správný,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Ke změně mohou ordinace podle něj přistoupit díky tomu, že většina praktiků a jejich sester už je očkovaná a očkování nebo prodělání nemoci má za sebou i velká část populace.



Pacienti s podezřením na covid se ale budou muset do ordinace objednat, aby se v čekárně nepotkávali s jinými pacienty. Na dálku mohou praktici podle nového doporučení poskytovat péči lidem, kterým nehrozí, že by kvůli covidu skončili v nemocnici. Rizikové pacienty mohou praktici odeslat do nemocnice na podání monoklonálních protilátek. Těžký průběh hrozí například starším lidem, onkologickým pacientům, lidem s obezitou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, plicním onemocněním a dalšími chronickými chorobami.