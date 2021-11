Organizátoři akce již minulý týden poslali na pražskou hygienickou stanici své vlastní udání, že od pondělí nebudou kontrolovat bezinfekčnost a kvůli omezování svobod svolává hnutí demonstraci na 17. listopadu od 15:00 na pražské Staroměstské náměstí.



„Naši zaměstnanci nemají právo na informace o zdraví našich hostů, dopustili by se porušení zákona, proto jsme se minulý týden nahlásili na pražskou hygienu, že nebudeme plnit nařízení vlády a poprosili jsme Českou obchodní inspekci o pomoc,“ řekl v pondělí v restauraci Šeberák v pražských Kunraticích první místopředseda iniciativy Otevřeme Česko - Chcípl PES Jiří Janeček.



Vlastník restaurace Šeberák a předseda hnutí Jakub Olbert dodal, že zástupci hnutí budou v pondělí v tomto podniku protestovat. Kontrolovat hosty nebudou, což ohlásili na Hygienickou stanici hlavního města Prahy. Očekávají z její strany kontrolu, kterou ale již nahlásili České obchodní inspekci (ČOI) jako snahu o diskriminaci hostů. „Požádali jsme ČOI o ochranu,“ dodal místopředseda hnutí Jiří Janeček.

„Jak hygiena, tak ČOI nám oznámili přijetí, v případě hygieny to bylo udání. Hygiena má povinnost v případě udání konat,“ dodal Olbert. Podle zástupců hnutí je možné, že hygienici buď následně odejdou, nebo je předají do správního řízení. Olbert neočekává konflikt, ale argumentaci s lidmi, kterým vysvětlí, proč je jejich konání protizákonné.

Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich pro iDNES.cz přiznal, že úřad tuto žádost o ochranu zamítne. „Pokud provozovatel restaurace plní povinnost, která vyplývá z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, nedopouští se diskriminace spotřebitele. Žádný postih ze strany ČOI mu za toto jednání samozřejmě nehrozí. Stejně tak se nedopouští diskriminace ani pracovníci hygienických stanic, kteří dodržování těchto povinností kontrolují,“ řekl mluvčí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si je podle Olberta navíc vědomý, že nařízení není právně v pořádku a že používá ty samé věty, které již v minulosti zrušil Nejvyšší správní soud. K tvorbě samotného nařízení pak podle něj nepřizval Legislativní radu vlády. „A podle toho to také vypadá,“ doplnil.



Hygienici na kontrolu zatím nepřišli

Restaurace Šeberák po dopolední tiskové konferenci otevřela pro širokou veřejnost. Při vstupu do podniku nikdo nekontroloval bezinfekčnost hostů, ti se navíc mohli ve vnitřních prostorách pohybovat bez respirátorů i v době, kdy zrovna nekonzumovali jídlo či pití.

Uvnitř restaurace byla podle reportéra iDNES.cz po 11 hodině zhruba dvacítka hostů, kontrola ale nepřišla. „Myslím si, že dnes nepřijdou. Dorazí až jindy, až tu nebudou novináři,“ řekl jeden z přítomných hostů Dušan Mesarč.

Mesarč nepatří k běžným hostům restaurace, zúčatnil se i tiskové konference, byť v roli diváka, jelikož je dle svých slov příznivcem uskupení. Sám má podnik v centru Prahy a jak říká, už dnes ráno pocítil změnu.

„V čase, ve kterém máme normálně určité tržby, máme dnes tržbu pouze třetinovou,“ rozčiluje se a přeje si, aby se kontrola ještě ukázala. Iniciativa Chcípl pes totiž si od konfrontace totiž slibuje, že kontroly přeargumentuje a vyvede z omylu. „Nejvíce by se nám líbilo, kdyby odcházeli s tím, že máme pravdu,“ říká Jiří Janeček, 1. místopředseda Chcípl pes.



Hygienici však ani půl hodiny po otevření restaurace nedorazili. Vyjádření pražské hygienické stanice a České obchodní inspekce redakce iDNES.cz zjišťuje.

Restaurace musí hosty kontrolovat

„Pokud je to 400 restaurací z těch asi celkových 34 tisíc, které by na kontrole dodržování měly participovat, tak je to jejich rozhodnutí. Obcházení tohoto požadavku je jednoznačně nezákonné, je to platné nařízení vlády,“ řekl v ČT Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Personál restaurací by od pondělí 1. listopadu neměl obsloužit nikoho, kdo není očkovaný proti covidu-19, toto onemocnění v posledním půlroce prokazatelně neprodělal, případně nemá platný negativní test na koronavirus. Bezinfekčnost mohou hosté prokázat také tím, že na místě podstoupí samotest.



Ke kontrole dokladů o bezinfekčnosti může obsluha restaurací využít aplikaci čTečka pro mobilní telefony. Aplikace je k dispozici pro přístroje s operačními systémy Android a iOS.

Za porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví hrozí pokuta až tři miliony korun. Kontrolovat jeho dodržování mohou krajské hygienické stanice a policie. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová již na tento týden ohlásila rozsáhlé kontroly. V každém okrese bude v terénu jedna až dvě kontrolní skupiny.

O povinnosti personálu restaurací kontrolovat bezinfekčnost hostů rozhodl končící kabinet premiéra Andreje Babiš (ANO) 20. října. Opatření vyvolalo kritiku některých hospodských, podle který stát přenáší odpovědnost za šíření epidemie na majitele a provozovatele gastro služeb. Restrikce podle nich povedou k úbytku hostů a dalšímu poklesu tržeb.



Od pondělí se také zkracuje doba platnosti testů na covid-19. Negativní výsledek antigenního testu nově platí 24 hodin místo dosavadních tří dnů. U přesnějších PCR testů se platnost zkrátila z týdne na 72 hodin.

Výrazně se omezuje rovněž okruh lidí, kteří mají nárok na preventivní test hrazený z veřejného pojištění. Nenaočkovaní lidé si je ode dneška musí platit ze svého.

Možnost nechat se bezplatně otestovat mají i nadále děti a mladí do 18 let, lidé naočkovaní nebo se zahájenou vakcinací a také ti, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Pokračovat bude také úhrada testů, na které pošle pacienta lékař nebo hygiena. Z veřejného zdravotního pojištění zůstává hrazeno i testování v sociálních službách.