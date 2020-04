Koronavirus útočí na kanalizační trubky. Zvýšená spotřeba zvlhčovacích ubrousků může ucpat čističky

Praha Německo má přetíženou kanalizaci. Zvýšené požadavky na hygienu jdoucí ruku v ruce s vykoupenými obchody nutí naše sousedy používat více vlhčených ubrousků nebo kuchyňských utěrek, které končí v toaletách. Česko si zatím se vším poradilo, i tak se na trubky upírá větší pozornost.

Koronavirus uvrhl lidi do domácího režimu. Některým je dokonce zapovězeno svoje útočiště opouštět. Čistá voda, která teče z kohoutku, se tak stává ještě důležitější než kdy dřív. Německé Hesensko už to pocítilo na vlastní kůži. Německý deník Die Welt v uplynulém týdnu informoval, že kvůli velkému počtu lidí, kteří nyní pracují doma, se tamní čistička odpadních vod ucpává.

Důvod? Ze strachu, že se uzavřou i obchody se základním zbožím, místní vykoupili toaletní papír. V toaletách tak skončilo víc kuchyňských papírových utěrek, kapesníků i vlhčených ubrousků. To je přitom pro trubky nadměrná zátěž, kterou leckdy nedokážou zvládnout.

Stejné produkty přitom mohou ucpávat kanalizaci i v Česku. „Velké nebezpečí jsou jednorázové zvlhčovací ubrousky, snažíme se vychovávat a informovat občany, že mohou poškodit vlastní kanalizaci nebo čističku a není to vhodné. Objevuje se to i u nás a je to dáno tím, že víc lidí je teď doma a využívá podobné prostředky,“ řekl serveru Lidovky.cz Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK).

Čističky si musí poradit s domácí chemií i farmaky

České trubky se ale naštěstí s koronavirovými důsledky dokážou srovnat. I tak bere ministerstvo zemědělství, pod které vodárenská infrastruktura spadá, nyní vodovody a kanalizace jako jednu ze svých priorit a problémy, které nastanou, řeší v rámci Ústředního krizového štábu. I proto, že jde o prvek kritické infrastruktury.

V odpadní vodě nyní končí i mnohonásobně víc dezinfekce. Technologie jsou ale podle Vlasáka zajeté a s větší spotřebou chemie, mýdel a dalších prostředků si poradí.

„Náš systém vychází z toho, že nemocnice mají infekční oddělení a podobně, a proto mají vlastní čističky, které jsou připraveny na úpravu škodlivých vod. Teprve potom jdou do kanalizace. Upozorňovali jsme hned zpočátku, že nyní je vše potřeba důsledně sledovat a dodržovat všechny postupy,“ líčí Vlasák.

Větší spotřeba léků v domácnostech se pak podle Vlasáka na kvalitě vody nepodepíše, technologie vodu očistí od farmak, hormonů nebo pesticidů. Alespoň v zákonných limitech.

Problém pro českou infrastrukturu nepředstavuje ani přesun většiny lidí do domácností a pokyn, aby si častěji myli ruce, s čímž souvisí také větší spotřeba vody.

Vody se spotřebuje méně

„Všichni by čekali, že když se lidé víc myjí, dojde k nárůstu, ale vzhledem k tomu, že poklesla spotřeba vody v průmyslu, celkově dochází k poklesu výroby pitné vody. To se samozřejmě projeví i na kanalizaci, ale jsou to procenta,“ sdělil Vlasák s tím, že jsou samozřejmě místní rozdíly. Například v lokalitách, kde jsou lázeňské objekty, které jsou nyní prázdné, je pokles spotřeby logicky vyšší.

Podobně mluví i ministerstvo. „Dimenze trubních stokových systémů kanalizací jsou zpravidla naprosto dostatečné,“ řekl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Zvýšený dohled nad trubkami řeší nejen evropské státy, ale i Amerika. USA nedávno varovaly před přetížením kanalizačního systému. I tady představují hlavní problém vlhčené ubrousky, kuchyňské utěrky a další. Například Kalifornie nyní upozorňuje obyvatele, aby do svých toalet házeli jen toaletní papír.

„Ubrousky, papírové utěrky a podobné výrobky ucpávají kanalizaci a způsobí přetlak v čistírnách odpadních vod, což by uprostřed pandemie koronaviru znamenalo další riziko pro zdraví obyvatel,“ uvedl ve svém prohlášení úřad pro vodní zdroje státu Kalifornie s tím, že čističky hlásí problémy už nyní.