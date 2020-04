Koronavirus vytlačil z ulic část drog. Je to jak za komunismu, říká odborník

PRAHA Epidemie zahýbala i tuzemskou drogovou scénou. „Máme informace o zvyšující se ceně a vysoké nedostupnosti některých drog,“ řekl pro Lidovky.cz ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Z ulic vymizely určité typy drog a narkomani hledají náhražky, třeba ve formě psychoaktivních léků.

„Sehnat drogy je v tuto chvíli obtížnější, pravděpodobně bude v Česku méně heroinu,“ řekl webu Lidovky.cz Ivan Douda, zakladatel a vedoucí organizace Drop In, která pomáhá lidem zbavit se závislosti.



Nicméně i přes komplikace na hranicích si pašeráci dokážou najít cestu, jak k narkomanům drogy nakonec dopravit. „Do Česka se vozí rychloobrátkové zboží, přes hranice se dováží potraviny, zelenina, ovoce, mražené zboží. To vše jsou věci, které slouží k pašování drog,“ popsal Frydrych.

Jako za komunismu

Douda přirovnal nynější situaci k době komunismu. „To tady bylo relativně málo drog, protože komunisté kontrolovali hranice, znehodnotili měnu a zavedli policejní stát. Teď je to trochu podobné, dovoz zboží přes hranice je komplikovanější, společnost je více kontrolovaná policií a narkomani mají méně peněz,“ uvedl.

Narkomani ztratili příjem, neboť díky méně propustným hranicím a jiným protikoronavirovým opatřením se z ulic vytratily davy lidí, zejména pak turisté. Právě turismus byl pro závislé častokrát vidinou rychlého zisku a vytoužené dávky. „Problémoví uživatelé a naši nejvíce závislí klienti se dostávali k penězům hlavně krádežemi a žebrotou,“ přiblížil Douda. Drogově závislí podle něj nyní mohou přejít na závažnější druh kriminality či kupovat drogy na dluh. „Problém mají nepochybně prostitutky, které rovněž přišly o příjmy a nemají peníze na pervitin a podobně,“ dodal.

Že současná pandemie mění životy českých narkomanů, si uvědomuje i Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, jež monitoruje užívání narkotik v Česku. Středisko od pondělí spustilo studii s názvem ADI-COVID-19, jejímž cílem je zjistit výskyt a šíření koronaviru u lidí závislých na drogách a těch, kdo jim pomáhají. „Předpokládáme, že se zapojí tisíce jedinců. Kdybych si měl tipnout, tak třeba tisíc adiktologických pracovníků a tři tisíce závislých klientů,“ řekl Lidovky.cz šéf monitorovacího střediska a vedoucí studie Viktor Mravčík.

Účast ve výzkumu je dobrovolná a součástí studie je i dotazník, který zjišťuje, jaké drogy testovaná osoba užívá, kde bydlí a podobně. Už první testovací den narkomani projevili podle Mravčíka zájem. Studie by měla běžet alespoň dva měsíce a kontroly se mají opakovat každý týden. „Uvidíme, jak se celá epidemiologická situace bude vyvíjet. Chtěli bychom výsledky analyzovat v týdenních intervalech,“ dodal Mravčík.

Nucená abstinence

Šéf protidrogové centrály Frydrych uvádí, že cena narkotik v době epidemie roste. „S lokální podmíněností máme informace o vysoké nedostupnosti některých drog. Méně je třeba heroinu, takže se zvedá jeho cena,“ přiblížil. Zdražil i pervitin. Přičemž dealeři zboží ředí ještě častěji než před krizí. „Koronavirová epidemie se projevila třeba tak, že se velmi snížila kvalita pervitinu. Je méně zdrojů, tak se droga více ředí,“ řekl pro Lidovky.cz primář kliniky adiktologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Petr Popov.

Koronavirová krize může být pro uživatele i šancí k abstinenci. Nedostatek drog a peněz některé narkomany dohnal k léčbě. „U problémových uživatelů je zvýšený zájem o léčení. Jsou to lidé v pokročilé fázi závislosti a sami to nezvládnou, proto vyhledají léčbu a intervenci,“ uvedl Frydrych. Jeho slova potvrzuje i primář kliniky adiktologie Popov. „Pociťujeme vyšší poptávku, ale je to také tím, že jsme měli omezený provoz,“ řekl.

Z nelegálních drog mimo marihuanu je na jeho klinice největší zájem o léčbu ze závislosti na pervitinu. „Nedostupnost heroinu nebude hrát takovou roli. Závislých na pervitinu je v zemi významně více,“ uvedl primář. Česko mezi evropskými zeměmi ve spotřebě i výrobě pervitinu skutečně vyniká, v tuzemských laboratořích se ho vyrobí přibližně sedm tun ročně, přičemž zhruba šest a půl tuny se u nás zároveň spotřebuje.

Zájem o psychoaktivní léky

I nadace Drop In zaznamenala na začátku epidemie více klientů, než bývá obvyklé. „Co mi říkali pracovníci z kontaktního centra, závislí byli nervózní a přišlo takové panické či plačtivé období. Nyní mi přijde, že se situace uklidnila,“ řekl Douda.

Zároveň upozornil, že narkomani mohou drogy přechodně nahradit legálními psychoaktivními léky. „Lékaři jsou nyní ochotnější posílat zklidňující prášky elektronicky a to se dá přes kamarády lehce zařídit. Narkomani si hledají cesty, jak překlenou obtížné období,“ přiblížil. Díky psychoaktivním látkám závislí neprožívají tak silné abstinenční příznaky, jaké jsou například pro heroin typické.

Po psychoaktivních lécích v době epidemie nesahají ale častěji jen drogově závislí. „Platí to i obecně o populaci. Společnost je nervózní, lidé se hádají, mají konflikty v rodině či přišli o peníze, takže častěji vyhledávají legální drogy, třeba pilulky na spaní či neurol na zklidnění. U některých to může nastartovat pravidelné užívání,“ varuje Douda. Koronavirová krize podporuje i konzumaci alkoholu.



Nižší zájem je naopak o extázi či takzvané taneční drogy, jež lidé užívají příležitostně na společenských událostech. „V současné situaci odpadla velká část poptávky, zejména ta spojená s taneční a klubovou scénou,“ uvedl šéf protidrogové centrály Frydrych. Koronavirus vyřadil ze hry i bary a noční kluby, kde dealeři často prodávají. „Sociální konzumace drog ve společnosti se odehrává spíše po domácnostech při kamarádských setkáních,“ uvedl Douda.

Drogový trh se také může změnit tím, že se výrobci vrátí k původním „receptům“. Třeba k braunu, což je směs opioidů vyrobených z kodeinu, který byl populární za komunismu a přezdívalo se mu český heroin. „Byl náhražkou heroinu, je otázka, zda ho staří výrobci neobnoví. Vždy, když droga chybí, dá se nahradit,“ řekl Douda.

V Česku i jinde ve světě už před epidemií nebezpečně kvetl prodej drog prostřednictvím darknetu (pro běžné uživatele nedostupná část internetu, stránky na něm umístěné nenajdou běžné vyhledávače – pozn. red.). Současná krize takový prodej ještě podpořila. „Získává na významu, na internetu se stále obchoduje ve velkém,“ uvedl Frydrych.