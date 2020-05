Zločinů kvůli koronaviru v Česku ubylo. Častěji se vykrádaly restaurace, rušno bylo i na síti

PRAHA Epidemie koronaviru snížila kriminalitu v Česku. Za první čtyři měsíce letošního roku meziročně ubylo čtrnáct procent trestných činů. V některých oblastech jde dokonce o desítky procent. „Pokles evidujeme ve většině sledovaných kategorií,“ řekl pro Lidovky.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Vláda vyhlásila nouzový stav 12. března a v návaznosti na to se už týž měsíc rapidně snížil počet trestných činů, konkrétně o více než čtvrtinu. Například u znásilnění policie v březnu zaznamenala pokles až o čtyřicet procent a u kapesních krádeží téměř o šedesát. Celkem letos v uvedeném měsíci spáchali lidé přes 12 tisíc trestných činů, zhruba o pět tisíc méně než loni. Naopak v prvních čtyřech měsících letošního roku se objevilo častěji oproti loňsku vykrádání restaurací a hospod a kyberkriminalita.



V dubnu se počet trestných činů snížil ještě více, a to téměř o třetinu. Z nejnovějších statistik, které Lidovky.cz v úterý získaly, je patrné, že policie loni ve čtvrtém měsíci zaznamenala zhruba 16,7 tisíce trestných skutků a letos 11,3 tisíce.

Obrovský pokles je u již zmíněných kapesních krádeží. Zatímco loni jich policisté v dubnu registrovali 864, letos jen 133. To je méně o 85 procent. Díky protiepidemickým opatřením se z ulic vytratily davy lidí, včetně turistů, a mnoho zlodějů tak přišlo o příjem.

V březnu a dubnu ale meziročně ubylo i násilných trestných činů, mravnostní kriminality a dalších deliktů.

Krádeže prosté, do nichž se řadí kapsářství, odcizení jízdních kol či věcí z uzamčených aut, meziročně klesly v březnu téměř o třetinu ze zhruba 4,8 tisíce skutků na 3,4 tisíce.

Méně násilí

Pandemie koronaviru ukázala, jak Češi umí být solidární, lidé začali šít roušky pro potřebné či dovážet nákup seniorům až domů. Naopak násilí šlo do pozadí. Násilná kriminalita klesla v březnu a v dubnu meziročně o více než čtvrtinu. Policie zaznamenala loni v dubnu přes 1200 násilných trestných činů, letos 912.

Odborníci se přitom obávali, že krize vyostří partnerské vztahy, neboť karanténa uzavřela na delší čas rodiny pod jednou střechou. Ovšem z policejních statistik není patrné, že by domácí násilí rostlo.

Grafické znázornění.

„Tuto problematiku lze z pohledu Policie ČR explicitně vyjádřit především počty vykázaných osob, což ale nepostihuje všechny události,“ upozornil mluvčí policie Moravčík. Mnoho obětí totiž skutky nenahlásí a pachatel není nikdy dopaden. „S ohledem na vysokou míru skrytosti tedy nemůžeme mluvit o plošném trendu, naše data však hovoří o tom, že za poslední dva měsíce statisticky nevzrostl počet vykázaných osob v porovnání s loňským rokem,“ dodal.

Počet znásilnění v Česku ale klesl v březnu a dubnu meziročně o čtyřicet procent. Zatímco loni ve čtvrtém měsíci pachatelé znásilnili 61 obětí, letos jich je evidováno 36.

O čtvrtinu v březnu klesla i mravnostní kriminalita, do níž se řadí například prostituce. Konkrétně z 260 loňských případů na letošních 194. „Problém mají nepochybně prostitutky, které přišly o příjmy a nemají peníze na pervitin a podobně,“ řekl v minulosti LN zakladatel organizace Drop In Ivan Douda. Ženy přišly o kšefty zejména kvůli uzavřeným hranicím a nulovému turismu v Česku.

Douda upozornil, že řada narkomanů v době krize přišla o své nelegální příjmy, neboť si ve většině případů na drogy vydělávali okrádáním turistů a žebrotou. Drogově závislí tak podle odborníků míří častěji na léčení či narkotika nahrazují psychoaktivními léky.

Podvodů na internetu přibylo

V březnu meziročně ubylo i vražd, a to z jedenácti na osm. Naopak v dubnu jejich počet stoupl, z devíti případů na dvanáct.

V prvních letošních čtyřech měsících vzrostla kyberkriminalita. Policie v porovnání s loňskem eviduje o pětinu více podvodů přes internet, přičemž v samotném dubnu to je až o třicet procent více. Letos v dubnu strážci zákona zaznamenali 309 podvodů v internetovém prostředí, loni 218.

„Člověk si objedná zboží na Aukru či na jiné stránce, a ono nepřijde. Do tohoto druhu kriminality spadají i podvody s rouškami,“ přiblížil Moravčík. I prodej drog prostřednictvím darknetu (pro běžné uživatele nedostupná část internetu – pozn. red.) během koronavirové krize vzrostl. „Získává na významu, na internetu se stále obchoduje ve velkém,“ potvrdil webu Lidovky.cz ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych s tím, že naopak dovážené drogy, jako je například heroin, díky přísně kontrolovaným hranicím z českých ulic reálně mizely.

Nouzový stav má v České republice trvat až do 17. května, nicméně už teď vláda postupně uvolňuje protikoronavirové restrikce, život v Česku se pomalu vrací do normálu a v ulicích začíná být rušno. „V návaznosti na to od druhé poloviny dubna evidujeme nárůst kriminality páchané na ulici,“ řekl pro Lidovky.cz Moravčík.

„Mám informace od kolegů z jednotlivých krajů, že začínají častěji řešit různé potyčky či šarvátky mezi občany, skupinky si mezi sebou zanadávají a podobně,“ přiblížil mluvčí. Vzhledem k tomu, že ve většině zmíněných případů nejde o trestné činy, nýbrž o přestupky, v konečném důsledku se v dubnové statistice kriminality neprojeví.

Restaurace lákají i zločince

Překvapivý nárůst strážci zákona zaznamenali u vloupání do restaurací. Od ledna do dubna policie eviduje v porovnání s loňským rokem o 17 procent více krádeží vloupáním do restaurací a hostinců.

Konkrétně loni v březnu zloději vykradli osmašedesát hospod, letos ve stejném měsíci to bylo přes devadesát.

„Samotné nás to překvapilo. Těžko říct, zda to je tím, že jsou restaurace zavřené, nebo tím, že velkou část hospod sériově vykradla skupinka zlodějů,“ řekl Moravčík. Na předčasné závěry je podle něj brzo. V březnu stoupl i počet vykradených obchodů, a to z 116 na 134.

Restaurace a noční kluby nefungují jako obvykle a o to více lidé tráví volné večery doma. I díky tomu možná v březnu klesl o třicet procent počet vloupání do rodinných domů. Letos jich strážci zákona ve třetím měsíci evidují 170, zatímco loni to bylo přes 240.

Klesl i počet vloupání do bytů. I na jihovýchodě Prahy, kde od loňského podzimu organizovaná skupina zlodějů vykradla desítky domů, se situace uklidnila. „Vloupačky ve Středočeském kraji určitě ustaly,“ potvrdil policejní mluvčí Moravčík. Nicméně zmínění pachatelé policii stále unikají.

Pauzu si v době epidemie dali i někteří vykradači chat, a tak počet vloupání do nich v březnu klesl o téměř třetinu na 130 případů.