O korunovační klenoty je mimořádný zájem. Hrad prodloužil výstavu do úterý

V úterý asi 4 200, ve středu 4 400 návštěvníků. Tolik lidí si prohlédlo české korunovační klenoty jen za první dva dny. Fronty se táhly téměř až ke vstupu do areálu jižních zahrad. Oba dva dny museli ale pracovníci Pražského hradu kolonu příchozích ukončit již před sedmnáctou hodinou, do kdy měla být výstava otevřená.

Zatímco v úterý frontu uzavřeli asi v 15:45, ve středu již ve 14:00 hodin. Tou dobou již lidé čekali ve frontě pět hodin, poslední návštěvníci si výstavu v katedrále prohlédli ještě půl hodiny po oficiální zavíračce.

Hrad proto svolal na čtvrteční dopoledne tiskovou konferenci. Přestože mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák nechtěl být konkrétní, naznačil, že se bude hovořit o korunovačních klenotech.

Na tiskové konferenci pak Vratislav Mynář jménem Miloše Zemana oznámil, že výstava bude otevřená až do úterý. „V neděli po ukončení mše bude otevřeno od 14:30 do 21 hodin, v pondělí a úterý pak od osmi do osmnácti hodin,“ sdělil médiím.

Prezidentovo rozhodnutí vzešlo z porady s odborníky a k vidění i nadále budou i artefakty jako lebka či korunovační roucho. „Věříme, že tímto krokem dojde k uspokojení,“ věří Mynář.

Svatováclavská koruna, královské žezlo, královské jablko, zlatý ostatkový kříž a korunovační meč jsou vystaveny ve střední části hlavní lodi chrámu. V samostatné vitríně si mohou zájemci prohlédnout i korunovační plášť.

Lebku svatého Václava mohou vidět přímo v kapli, kde jsou uloženy jeho ostatky. Kromě toho si návštěvníci mohou prohlédnout v dalších vitrínách například i pouzdra na jablko, korunu a žezlo.

Korunní komoru v pondělí otevřelo sedm klíčníků. Klenoty pak spolu s památkáři vynesli a vybalili z jejich schrán. Následně byly artefakty vystaveny v katedrále.

Výstavu si lidé mohou prohlédnout denně od úterý do soboty mezi 9. a 17. hodinou. Poslední zájemci je mohou vidět ještě v neděli při speciální mši v katedrále.