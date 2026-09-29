Návštěvnost byla nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout více než 51 500 lidí. Letošní výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznamovala návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století.
Součástí byly také předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, lidé mohli vidět i korunovační roucho z roku 1653. Veřejnosti byla výstava přístupná od soboty 19. září do pondělí 28. září.
Klíč od Korunní komory, kde jsou klenoty dlouhodobě uschované, má prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na Hradě vystavovány každoročně u příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.
Svému účelu korunovační klenoty naposledy posloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.
Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace. Za prezidentů Václava Havla i Václava Klause byly klenoty vystaveny dvakrát, za Miloše Zemana čtyřikrát.