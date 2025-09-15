Premiér Fiala dnes jel do Moravskoslezského kraje. Společně s ním se předvolebních setkání účastní i ministr financí a krajský volební lídr Zbyněk Stanjura.
Ze svatovítské katedrály hradní stráž korunovační klenoty po zhruba půl hodinové ceremonii přenesla na Pražský hrad. První dva dny si svatováclavskou korunu, jablko a žezlo ve Vladislavském sále Pražského hradu mohou prohlédnout školáci, veřejnosti se výstava otevře ve čtvrtek. Letos se navíc návštěvníci seznámí i s osudem klenot za druhé světové války.
Naposledy si korunovační klenoty zájemci mohou prohlédnout v pondělí 29. září. Loni tak učinilo celkem 46 609 návštěvníků. Vstup na výstavu je zdarma. Otevřeno je vždy od devíti do sedmnácti hodin.
„Klenoty vystavujeme, z rozhodnutí pana prezidenta, každý rok. Jedná se o symbol české státnosti, proto by měl mít každý šanci si jej prohlédnout. Bez front. Koncept výstavy obměňujeme, abychom vždy nabídli nový pohled a dosud méně známé souvislosti. Letos nás inspirovalo výročí osmdesáti let od konce druhé světové války, jejíž dopady se samozřejmě nevyhnuly ani těm nejpřísněji střeženým pokladům,“ uvádí kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
Sedm klíčníků
Klenoty lze z Korunní komory, kde jsou dlouhodobě uschovány, vyjmout jen v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Těmi jsou prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze.
Letos tak výstava, která nese název České korunovační klenoty: Poklad v temnotě, návštěvníkům přiblíží, jaký byl osud královských insignií za druhé světové války.
„Lidé se při návštěvě Vladislavského sálu seznámí například s takřka detektivním příběhem o přísně utajovaném převozu vzácného nákladu, tedy královských insignií, na Slovensko v roce 1938 i jeho urychleném návratu zpět do Prahy,“ popisuje kurátorka výstavy a vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
Heydrich jako opatrovník i Háchovo razítko
Návštěvníci uvidí také fotografie z doby, kdy měl část klíčů od Korunní komory v držení zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nebo nákres komory, v níž byly klenoty zazděny v době hrozby leteckého bombardování Prahy.
Chybět nebude ani dubová bedna vyrobená pro transport korunovačních klenotů, podpisová razítka Emila Háchy nebo jeden z nejzásadnějších dokumentů dané doby – originál protokolu z jednání prezidenta Emila Háchy s Adolfem Hitlerem v Berlíně v předvečer vyhlášení protektorátu. Vystavované předměty pochází z Archivu Kanceláře prezidenta republiky a ze sbírek Správy Pražského hradu.
O architektonické řešení výstavy se letos postaralo studio Evy Jiřičné. Koncept propojuje úctu ke státním symbolům s moderními výstavnickými technologiemi. Dramatický vývoj zobrazovaných událostí je evokován výraznou formou a barevnými kontrasty. Expozice je rozdělena do šesti tematických kapitol.
Svému účelu korunovační klenoty naposledy sloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.
Kudy na Hrad za klenoty
Královská koruna, jablko a žezlo budou od čtvrtka 18. do pondělí 29. září od 9 do 17 hodin vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Návštěvníci mohou přicházet na výstavu z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad a pokračovat přes Býčí schodiště až na III. nádvoří do Starého královského paláce. Na trase jsou k dispozici toalety, drobné občerstvení i šatna.
Lidé na invalidním vozíku (při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P, s jednou osobou doprovodu) se na výstavu dostanou přímo ze III. nádvoří.
Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.
Od vzniku samostatné České republiky do loňska byly klenoty vystaveny osmkrát – dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Současný prezident Petr Pavel loni rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok.