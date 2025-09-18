Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

  10:50
Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze skupin přijela na pražské Hradčany vlakem až z Moravy. Svatováclavskou korunu s žezlem a jablkem nejprve viděli školáci, pro ostatní lidi se výstava otevřela ve čtvrtek ráno.
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Půl deváté ráno, do oficiálního otevření výstavy korunovačních klenotů zbývá necelá půlhodina. Fronta v Jižních zahradách Pražského hradu čítá několik desítek lidí. Přesto ti úplně první čekají podle svých slov už od brzkých ranních hodin.

„Dneska jsem přišel až ve čtvrt na šest,“ říká pan Pavel, který je v úplném čele fronty. „Loni jsem tu byl o dvě hodiny dřív,“ usmívá se. Cestu ale neměl dlouhou. Přijel z pražských Strašnic.

Na Pražském hradě proběhlo slavnostní zahájení výstavy českých korunovačních klenotů. (16. září 2025)

Skupinka lidí za ním to měla o dost dál. „My jsme z Děčína,“ hlásají hrdě. Přijeli kolem šesté ráno. Ani oni ale nejsou nejdéle cestující ze začátku fronty. Další čekající přicestovali až z Moravy. Jeli rovnou, v Praze ani nepřespávali, čemuž také odpovídá čas jejich budíčku.

„Přijeli jsme ráno, takže jsme odjížděli vlakem o půl páté,“ líčí. „My se tady spolu známe. Stejně jsme tu čekali loni,“ popisují svoje každoroční dobrodružství.

Přestože všichni v čele fronty vstávali v brzkých ranních hodinách, shodnou se na tom, že letošní počty čekajících návštěvníků se s těmi v minulých letech nedají srovnat. „No jéje. V pět hodin tu dřív bylo to, co tu je teď. A pak se to ještě rozrůstalo,“ rozhazují rukama. I když od začátku rozhovoru dorazili i další zájemci o výstavu, jedná se maximálně o jednotky lidí.

Zájemce o klenoty neodradil ani déšť. „První kapky začaly padat někdy kolem čtvrté, to jsem zrovna vstával,“ popisuje pan Pavel. Potom se sice rozpršelo víc, nebylo to podle jeho slov ale nic hrozného.

„Dobré bylo, že jsme se mohli schovat pod oblouk,“ pochvaluje si. Brzy ráno byly totiž Jižní zahrady ještě zavřené a ti úplně první příchozí museli čekat venku na Hradčanském náměstí.

Rezervovat vstupenky předem není možné

Celkově si ale letošní organizaci výstavy návštěvníci pochvalují. „Loni se chodilo z druhé strany. A minule se mi stalo, že jsem dvě hodiny čekal jinde, než jsem měl,“ směje se pan Pavel. Nyní prý pomohl i dobrý popis místa na internetových stránkách Hradu. To skupinka z Moravy takový dojem neměla. „Kdybychom se nezeptali, tak to hledáme určitě delší dobu,“ přiznávají.

Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.

Od vzniku samostatné České republiky do loňska byly klenoty k vidění osmkrát – dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Současný prezident Petr Pavel loni rozhodl, že se budou vystavovat každý rok. Dříve tomu bylo hlavně při významných výročích.

Výstava potrvá do 29. září. Vstup je zdarma a otevřeno bude vždy od 9:00 do 17:00. Pořídit či rezervovat vstupenky předem není možné. Letošní výstava má podtitul Poklad v temnotě v souvislosti s osmdesátým výročím konce druhé světové války. Spolu s klenoty si mohou návštěvníci prohlédnout také unikátní archiválie spojené s tímto obdobím.

Kudy na Hrad za klenoty

Královská koruna, jablko a žezlo budou od čtvrtka 18. do pondělí 29. září od 9 do 17 hodin vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Návštěvníci mohou přicházet na výstavu z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad a pokračovat přes Býčí schodiště až na III. nádvoří do Starého královského paláce. Na trase jsou k dispozici toalety, drobné občerstvení i šatna.

Lidé na invalidním vozíku (při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P, s jednou osobou doprovodu) se na výstavu dostanou přímo ze III. nádvoří.

