Korunovační klenoty v Praze navštívilo téměř 47 tisíc lidí, víc než loni

České korunovační klenoty, které Pražský hrad vystavoval ve Vladislavském sále od 17. do 30. září, zhlédlo 46 609 lidí. Je to více než loni, kdy je za osm dní vidělo kolem 34 tisíc návštěvníků. Korunovační klenoty v pondělí uložilo sedm klíčníků zpět do Korunní komory. Další výstava se uskuteční zase za rok při příležitosti státního svátku svatého Václava.