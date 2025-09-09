„Slíbil jsem, že budu informovat o dalším postupu, tak to dělám. S mnoha odborníky jsme se domluvili, že od 1. ledna 2026 se Motol spojí s Nemocnicí Na Homolce,“ oznámil Válek a v návaznosti na to poděkoval řediteli Poloučkovi. Ten vedle Motola šéfuje také Nemocnici Na Homolce. Tu přebíral po korupční aféře jejího předchozího ředitele Vladimíra Dbalého.
Válek podotkl, že onkologické centrum v Motole se stihne postavit v termínu a evropské peníze tak nejsou kvůli korupční kauze nijak ohrožené. „Vznikne největší nemocniční komplex ve střední Evropě, jde o skutečnou synergii,“ zmínil ministr.
Polouček doplnil, že věří, že se nový nemocniční komplex stane evropskou špičkou. K tomu dodal, že momentálně není na pořadu dne, aby nově spojený komplex nemocnice řídil. „Povedeme další jednání,“ řekl Polouček.
Válek už v minulosti uvedl, že od nového ředitele Motola bude chtít pravidelnou zpětnou vazbu ohledně fungování nemocnice. Sám Polouček připomíná, že nemocnici v Motole zatím řídí v krizovém režimu se svým týmem.
Tiskové konference se kromě Válka a Poloučka zúčastnil také Marek Babjuk, který je přednostou urologické kliniky. Ten sdělil, že spojení obou nemocnic přinese zlepšení pro každého pacienta, který zařízení navštíví.
V rozhovoru pro iDNES.cz už dříve Polouček připustil, že by se mohly obě nemocnice v blízké budoucnosti sloučit. „O tom se mluví už 20 let. Jsme blízko u sebe. Nabízí se to. Všechno má svá pro a proti. Dokážu si tu situaci představit, ale je to rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a byl by to obrovský závazek,“ řekl Polouček.
Korupční kauza Motol vypukla v pondělí 24. února 2025. Stíhaní lidé podle kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu systematicky a dlouhodobě zneužívali procesy při zadávání nemocničních veřejných zakázek.
Mezi zadrženými je mimo bývalého ředitele Ludvíka i jeho náměstek Pavel Budinský. Ve vazební věznici byl do srpna také vlivný advokát Miroslav Jansta. Na svobodu se dostal poté, co složil patnáctimilionovou kauci.
Válek hned po razii oznámil, že neměl nikdy žádné indicie, které by naznačovaly, co se v nemocnici děje. Jeho resort ale přesto už dříve přijal minimálně dva podněty upozorňující na možné porušování zákonů při rekonstrukci Modrého pavilonu, což je jedna ze zakázek, kvůli níž jsou manažeři nemocnice v kauze Motol stíhaní.
4. srpna 2025