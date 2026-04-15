Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud vyhlásí rozhodnutí v její poslední části

Autor: ,
  8:58
Krajský soud v Brně ve středu vyhlásí rozhodnutí v poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných Ivana Trunečky a Petra Kaláška, kteří jako jediní neuzavřeli dohodu o vině a trestu se státním zástupcem.
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. (3. prosince 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...
Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...
Podnikatel Petr Kalášek (vedle kamery) si jako jeden z mála přišel rozsudek v...
30 fotografií

Státní zastupitelství pro ně navrhlo přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Obhajoba žádala zproštění obžaloby, jejich podíl na trestné činnosti se podle advokátů neprokázal.

Obžalobě původně čelilo 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral. Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy, jediné Trunečku a Kaláška viny zprostil.

Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.

Případem se tak loni znovu začal zabývat krajský soud. Šlo o obžalované, které soud dříve potrestal, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody schválil. Tresty byly ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. (3. prosince 2025)
Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka vyslechnout osobně. Soudkyně jej zprostila viny.
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Petr Kalášek. (3. prosince 2025)
Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka vyslechnout osobně. Soudkyně jej zprostila viny.
30 fotografií

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.

Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji se jednalo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

12. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.